Desesperada búsqueda de un joven de 28 años en San Luis: salió a juntar leña y nunca regresó

Encontraron la bicicleta y una bolsa con leña

La Policía de San Luis desplegó un amplio operativo

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Marcelo Gabriel Saldaño, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 3.

El domingo, luego de varios rastrillajes, efectivos encontraron la bicicleta amarilla de Cuello y una bolsa de leña, pero sin señales del paradero del joven.

La Justicia ordenó un allanamiento en una estancia cercana a la casa del joven

A raíz de este hallazgo, familiares y amigos del joven se concentraron en horas de la noche frente a la Comisaría N° 23 para reclamar respuestas y exigir que se reforzara el operativo de búsqueda.

Familiares y amigos de Darío Cuello exigen respuestas frente a la comisaría

Las sospechas sobre el encargado de una estancia

Con el avance de la investigación, el lunes por la mañana se realizó un allanamiento en la Estancia López, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Justicia.

En este marco, Maicol aseguró que el encargado del establecimiento rural, identificado como F.L. había amenazado de muerte a su hermano. “Le dijo que si lo volvía a ver en el campo le iba a meter un tiro”, afirmó en diálogo con Crónica. “Yo creo que ha entrado en un campo y se lo han llevado”, sostuvo.

La búsqueda de Darío Cuello en San Luis

La búsqueda comenzó el sábado tras la denuncia de su familia

La Policía de San Luis inició un operativo de búsqueda que se extendió sobre la Ruta Provincial N° 40, la Ruta Provincial N° 8, el Dique San Felipe, las localidades de Renca y La Aspereza, la Estancia López, el paraje El Olmo, el establecimiento rural “El 32” y sectores próximos al río Conlara.

Como parte de las tareas, se llevaron a cabo rastrillajes terrestres, recorridos con perros entrenados y drones, y un sobrevuelo de una aeronave del Centro de Instrucción de Vuelo del Aeropuerto Valle del Conlara. En paralelo, los investigadores entrevistaron a familiares, vecinos y testigos, además de relevar cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los últimos movimientos del joven.