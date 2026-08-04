Desesperada búsqueda de un joven de 28 años en San Luis: salió a juntar leña y nunca regresó
Darío Cuello fue visto por última vez el viernes. Los investigadores encontraron su bicicleta y una bolsa con leña, pero no hay rastros del joven.
Darío Cuello, un joven de 28 años, es buscado intensamente en San Luis desde el viernes, cuando fue visto por última vez al salir de su casa en el barrio Eva Perón de Tilisarao. La Policía mantiene un amplio operativo tras el hallazgo de su bicicleta y la Justicia ordenó allanamientos clave en una estancia cercana.
Según indicaron sus familiares, Darío, conocido como “Yayi”, fue visto por última vez el 31 de julio cerca de las 14 cuando salió de su vivienda a bordo de su bicicleta y acompañado por sus tres perros con el objetivo de ir a juntar leña.
El sábado por la mañana, al no tener noticias sobre su paradero, su familia decidió radicar la denuncia por su desaparición en la Comisaría Distrito N° 23, lo que dio inicio a una intensa búsqueda.
“Un vecino del barrio nos mostró los videos de las cámaras y se lo veía pasando por al lado del campo con una bicicleta y sus perros”, relató su hermano, Maicol.
Al momento de su desaparición, Darío Cuello vestía un buzo negro, zapatillas del mismo color y un pantalón corto gris. Según las descripciones físicas aportadas, el joven mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto oscuro.
Encontraron la bicicleta y una bolsa con leña
La investigación se encuentra a cargo del fiscal Marcelo Gabriel Saldaño, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 3.
El domingo, luego de varios rastrillajes, efectivos encontraron la bicicleta amarilla de Cuello y una bolsa de leña, pero sin señales del paradero del joven.
A raíz de este hallazgo, familiares y amigos del joven se concentraron en horas de la noche frente a la Comisaría N° 23 para reclamar respuestas y exigir que se reforzara el operativo de búsqueda.
Las sospechas sobre el encargado de una estancia
Con el avance de la investigación, el lunes por la mañana se realizó un allanamiento en la Estancia López, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Justicia.
En este marco, Maicol aseguró que el encargado del establecimiento rural, identificado como F.L. había amenazado de muerte a su hermano. “Le dijo que si lo volvía a ver en el campo le iba a meter un tiro”, afirmó en diálogo con Crónica. “Yo creo que ha entrado en un campo y se lo han llevado”, sostuvo.
La búsqueda de Darío Cuello en San Luis
La Policía de San Luis inició un operativo de búsqueda que se extendió sobre la Ruta Provincial N° 40, la Ruta Provincial N° 8, el Dique San Felipe, las localidades de Renca y La Aspereza, la Estancia López, el paraje El Olmo, el establecimiento rural “El 32” y sectores próximos al río Conlara.
Como parte de las tareas, se llevaron a cabo rastrillajes terrestres, recorridos con perros entrenados y drones, y un sobrevuelo de una aeronave del Centro de Instrucción de Vuelo del Aeropuerto Valle del Conlara. En paralelo, los investigadores entrevistaron a familiares, vecinos y testigos, además de relevar cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los últimos movimientos del joven.
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