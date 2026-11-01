Operativo en Mar del Plata: tres turistas canadienses y su perro fueron rescatados de un velero en llamas
La Prefectura Naval desplegó un amplio operativo por agua y tierra para evacuar a la tripulación de una embarcación proveniente de Uruguay que sufrió un voraz incendio.
Un dramático episodio sacudió al puerto de Mar del Plata este fin de semana, luego de que un velero de bandera canadiense registrara un principio de incendio en su zona habitacional mientras realizaba maniobras de amarre. La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de emergencia por tierra y agua que permitió poner a salvo a los tres ocupantes de la embarcación y a su mascota, sin que se registraran heridos de gravedad.
La emergencia comenzó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo recibió el alerta de un club náutico local, advirtiendo que un velero procedente de Piriápolis, Uruguay, presentaba fuego a bordo cuando intentaba asegurar su posición en una boya de cortesía. Ante la gravedad del cuadro, la embarcación, de casi 15 metros de eslora, fue dirigida de urgencia hacia la sección octava del Espigón N.º 2 para facilitar las tareas de los rescatistas.
Despliegue por agua y tierra
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata. La PNA movilizó el guardacostas GC-72 “Buenos Aires” junto a un semirrígido de superficie, mientras que de manera simultánea se apostó una autobomba con personal especializado de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental para combatir las llamas desde los muelles.
Mediante el uso del semirrígido, los efectivos abordaron el velero envuelto en humo y evacuaron a los tres tripulantes: dos hombres de 76 y 72 años, y una mujer de 84, todos de nacionalidad canadiense, además del perro que viajaba con ellos. Los rescatados fueron trasladados hacia las terminales portuarias, donde una ambulancia aguardaba de forma preventiva; los profesionales de la salud constataron que se encontraban en buen estado general.
Control del fuego y peritajes
Mientras se asistía a los turistas, los bomberos combatieron el foco ígneo focalizado en la zona habitacional del velero hasta lograr su extinción total cerca de la medianoche.
En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal Federal Mar del Plata, mientras que personal de la Prefectura acompañó a los ciudadanos extranjeros a cumplimentar los trámites migratorios correspondientes una vez concluida la emergencia.
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