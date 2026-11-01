Operativo en Mar del Plata: tres turistas canadienses y su perro fueron rescatados de un velero en llamas

Un dramático episodio sacudió al puerto de Mar del Plata este fin de semana, luego de que un velero de bandera canadiense registrara un principio de incendio en su zona habitacional mientras realizaba maniobras de amarre. La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de emergencia por tierra y agua que permitió poner a salvo a los tres ocupantes de la embarcación y a su mascota, sin que se registraran heridos de gravedad.