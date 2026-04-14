Despidos en Fate: la Justicia ordenó embargar a la empresa por casi $3.000 millones por sueldos impagos

El abogado del gremio Eduardo Penello agregó que los dueños de Fate "tienen que pagar con los fondos que tengan", y que a la firma "le van a embargar $ 3.000 millones por lo sueldos comprendidos desde febrero a julio para la totalidad de los trabajadores que figuraban en el convenio de mayo pasado".

Los trabajadores y su gremio juegan con la variable de que el embargo no puede ser recurrido y que afectaría a las 920 personas que trabajaban antes del cierre, sin importar los acuerdo económicos individuales posteriores, porque existe un convenio firmado entre las partes para garantizar la estabilidad hasta fines de 2026.

Ese convenio se firmó en mayo de 2025 y en él la firma se comprometía a no despedir personal a cambio de beneficios impositivos como el descuento del pago de aportes y cargas sociales, una facilidad otorgada por el Gobierno nacional para mantener los puestos de trabajo y la industria funcionando.

Lo paradójico del caso es que el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió esta semana sobre el tema durante su visita a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM), donde afirmó que en el caso de Fate, "si no caza más en el zoológico, cierra".

Por el momento, Fate deberá continuar pagando los salarios quincenales hasta el 30 de junio y recién se liberará de la carga el 1o de julio.

De ahí surge la cifra de $ 3.000 millones: serían $ 2.600 millones por salarios y otros $ 300 millones por las costas del juicio.

Desde la compañía aseguraron que no están al tanto del fallo de Rodríguez Fernández, pero la semana pasada advirtieron que apelarían cualquier medida adversa y que sólo hay 243 trabajadores que aún no llegaron a un acuerdo económico para su desvinculación.