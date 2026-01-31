Detienen a una joven que circulaba por Punta Mogotes con un arma de guerra
La mujer de 19 años fue vista y denunciada por un transeúnte mientras estaba en el Balneario 13, uno de los más populares de esa zona costera. El fiscal dispuso su alojamiento en la Unidad Penal de Batán.
Una mujer de 19 años fue detenida este sábado en Punta Mogotes, por cuya playa circulaba portando un arma de guerra y fue vista por un transeúnte que realizó un llamado al 911 para reportar el hecho que provocó temor entre turistas y vecinos.
La joven cuya identidad no trascendió tenía en su poder una pistola marca Bersa, calibre 9 milímetros, iguales a las utilizadas por las fuerzas de seguridad y militares. En este caso, según se pudo verificar, el arma tenía la numeración suprimida con cinco proyectiles sin percutar.
Tras el llamado al número de emergencias, se hicieron presentes en el Balneario 13, uno de los más populares del complejo vacacional, varios efectivos de la Comisaría 5° de Mar del Plata, quienes procedieron a detener a la mujer y secuestrar la pistola.
Tras la aprehensión y el trasladado a la sede policial, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán a la espera de que este domingo sea trasladada a Tribunales, en el marco de una causa caratulada como “portación ilegal de arma de fuego”.
Ola de robos en Mar del Plata
La detención de la joven armada en Punta Mogotes se da en el marco de un preocupante aumento de hechos delictivos ocurridos en esa zona costera de la provincia de Buenos Aires, donde turistas sufren la sustracción de todos sus bienes.
Entre los hechos con más repercusión aparece el sufrido por la influencer Mía Martínez, quien alojándose en la vivienda marplatense de sus abuelos sufrió el robo de todas sus pertenencias.
Según relató la joven, los delincuentes se llevaron “la totalidad de sus pertenencias de valor profesional, entre ellas su cámara de fotos, micrófonos y un dron”, y solo dejaron en la casa “un bóxer y una tanga”.
También de una familia oriunda de la ciudad bonaerense de Arrecifes, a quienes le sustrajeron una suma importante de dinero, todas sus pertenencias y hasta las llaves de vehículos mientras se encontraban en la playa.
El robo ocurrió en una propiedad alquilada en el Bosque Peralta Ramos, coincidiendo con un corte de energía en el barrio que dejó inutilizadas las alarmas y las cámaras de seguridad, por lo que los ladrones ingresaron forzando una ventana. “Nos dejaron con lo puesto”, declaró el damnificado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario