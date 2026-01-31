Detienen a una joven que circulaba por Punta Mogotes con un arma de guerra

Entre los hechos con más repercusión aparece el sufrido por la influencer Mía Martínez, quien alojándose en la vivienda marplatense de sus abuelos sufrió el robo de todas sus pertenencias.

Según relató la joven, los delincuentes se llevaron “la totalidad de sus pertenencias de valor profesional, entre ellas su cámara de fotos, micrófonos y un dron”, y solo dejaron en la casa “un bóxer y una tanga”.

robo influencer mar del plata

También de una familia oriunda de la ciudad bonaerense de Arrecifes, a quienes le sustrajeron una suma importante de dinero, todas sus pertenencias y hasta las llaves de vehículos mientras se encontraban en la playa.

El robo ocurrió en una propiedad alquilada en el Bosque Peralta Ramos, coincidiendo con un corte de energía en el barrio que dejó inutilizadas las alarmas y las cámaras de seguridad, por lo que los ladrones ingresaron forzando una ventana. “Nos dejaron con lo puesto”, declaró el damnificado.