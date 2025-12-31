Detuvieron al efectivo de la Policía de la Ciudad acusado de matar a Gabriel González en Villa Lugano

Quién era Gabriel González

Gabriel González, de 45 años, se convirtió en la única víctima fatal de la pelea ocurrida el día de Navidad entre efectivos de la Policía de la Ciudad y residentes de la villa 20, ubicada en Villa Lugano. Mientras la Justicia porteña investiga el presunto caso de gatillo fácil, su comunidad lo llora.

"Estoy hablando con familiares y vecinos de Gabi, Juan Gabriel, asesinado ayer por la policía de la Ciudad en la Villa 20. Era un trabajador de la construcción que buscaba que los jóvenes trabajaran con él y así poder alejarlos de las drogas", relató este viernes la legisladora porteña Vanina Biasi.

Biasi remarcó que "el sistema narco creció en el barrio a la luz del ataque a organizaciones sociales y de la falta de trabajo de todo tipo", y compartió una captura en la que alguien describía a Gabriel como "un buen tipo" que "hacía todo por el hijo" e intentaba también ayudar a sus sobrinos para sacarlos de las drogas.

Villa Lugano tiroteo de la policía Sospechan de un caso de gatillo fácil en Villa Lugano: la policía mató a un hombre

La trágica secuencia se desarrolló durante la tarde del 25 de diciembre, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpieron en un domicilio de la villa 20, ubicada en el barrio de Villa Lugano, para exigir que bajaran la música a pedido de otros residentes del barrio.

"Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel, de 24 y 17 años. Re familiero", comentó Oscar Villaverde al diario Tiempo Argentino.

"En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada", agregó.