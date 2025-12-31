Detuvieron al efectivo de la Policía de la Ciudad acusado de matar a Gabriel González en Villa Lugano
En lo que se presume un caso de "gatillo fácil", las autoridades arrestaron a Daniel Gastón Miño, el uniformado que asesinó a sangre fría en Navidad.
Luego de la conmoción vivida por Villa Lugano en Navidad, a raíz del asesinato de Gabriel González, en las últimas horas trascendió que las autoridades lograron detener a Daniel Gastón Miño, el efectivo de la Policía de la Ciudad que lo mató a sangre fría en medio de un enfrentamiento del que también participaron otros uniformados.
La detención tuvo lugar luego de una autopsia concluyente: Gabriel González tenía lesiones provocadas por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen, con hemorragia interna y externa.
Los detalles de la autopsia a Gabriel González
En detalle, el estudio reveló que “se constataron múltiples lesiones contusas en superficie corporal, compatibles con ser producto del golpe o choque con o contra una superficie dura y roma”. Además, “las lesiones contuso excoriativas de forma circular/ovoidea, descriptas en el muslo y pierna izquierda, son compatibles con aquellas producidas por posta de goma”.
También “se ha descripto un orificio de entrada, el hallazgo de taco plástico de proyectil de munición múltiples y el hallazgo de municiones metálicas, mediante imágenes radiológicas y detector de metales".
El informe aclara que “los estudios complementarios solicitados podrán confirmar, rectificar y/o complementar las conclusiones macroscópicas antedichas”.
Quién era Gabriel González
Gabriel González, de 45 años, se convirtió en la única víctima fatal de la pelea ocurrida el día de Navidad entre efectivos de la Policía de la Ciudad y residentes de la villa 20, ubicada en Villa Lugano. Mientras la Justicia porteña investiga el presunto caso de gatillo fácil, su comunidad lo llora.
"Estoy hablando con familiares y vecinos de Gabi, Juan Gabriel, asesinado ayer por la policía de la Ciudad en la Villa 20. Era un trabajador de la construcción que buscaba que los jóvenes trabajaran con él y así poder alejarlos de las drogas", relató este viernes la legisladora porteña Vanina Biasi.
Biasi remarcó que "el sistema narco creció en el barrio a la luz del ataque a organizaciones sociales y de la falta de trabajo de todo tipo", y compartió una captura en la que alguien describía a Gabriel como "un buen tipo" que "hacía todo por el hijo" e intentaba también ayudar a sus sobrinos para sacarlos de las drogas.
La trágica secuencia se desarrolló durante la tarde del 25 de diciembre, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpieron en un domicilio de la villa 20, ubicada en el barrio de Villa Lugano, para exigir que bajaran la música a pedido de otros residentes del barrio.
"Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel, de 24 y 17 años. Re familiero", comentó Oscar Villaverde al diario Tiempo Argentino.
"En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada", agregó.
