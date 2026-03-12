Fuerte choque en Barrio Norte: una camioneta embistió una reja de contención peatonal y el conductor quedó herido

En medio de la creciente preocupación por la inseguridad vial que atraviesa la región -donde ya se registran al menos 14 víctimas fatales en lo que va del año- un nuevo accidente de tránsito volvió a encender las alarmas en La Plata. Esta vez ocurrió en la localidad de Gorina y dejó a dos personas hospitalizadas.

El siniestro se produjo en la intersección de calle 29 y 484, donde por causas que aún se intentan establecer colisionaron una furgoneta Fiat Fiorino blanca y una motocicleta Suzuki AX 100 negra.

Según el portal El Día, el utilitario era conducido por un hombre de 41 años, mientras que la moto estaba al mando de un joven de 18 años, que viajaba con una mujer, de 31 años.

Tras el impacto, tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante manifestaron fuertes dolores en distintas partes del cuerpo, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia. Minutos después arribó al lugar una ambulancia del SAME, cuyo personal médico asistió a las víctimas en el lugar.

Posteriormente, ambos fueron trasladados conscientes al Hospital Rossi para una evaluación más exhaustiva, aunque en principio se informó que se encontraban fuera de peligro.

En el lugar del hecho trabajó personal del Comando de Patrullas Norte, que preservó la escena para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes y establecer la mecánica del accidente.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial La Plata.