El efecto Adorni: cuánto sale alquilar un jet privado

En muchos casos, quienes utilizan este tipo de servicio dividen el costo entre varios pasajeros, lo que puede reducir considerablemente el gasto individual. Un vuelo de unos 14.000 dólares compartido por siete personas, por ejemplo, puede terminar costando cerca de 2.000 dólares por pasajero.

Mientras el debate político continúa, el llamado “efecto Adorni” puso nuevamente en el centro de la escena un servicio que combina exclusividad, rapidez y privacidad, pero cuyo precio todavía lo mantiene lejos del alcance de la mayoría.