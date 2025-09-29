Pánico en Moreno: ladrones se hicieron pasar por policías y desvalijaron la sede de una financiera

"Cuando estaban saliendo, no le abrían la puerta y tiraron el primer tiro", agregó la fuente.

robo moreno

En la calle, el grupo hizo bajar del auto a un hombre para fugarse en ese vehículo mientras otra persona les tira algo para tratar de detenerlos.

"Uno de los empleados los empezó a correr y les revoleó algo al auto para frenarlos, y ahí dispararon por segunda vez", explicó el testigo.

Los ladrones lograron escaparse en el auto robado, mientras fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que no hubo heridos, y que en el apuro de la fuga a los ladrones se les cayó uno de los cinco maletines con el botín que habían logrado en la financiera.

robo moreno

Todavía no se sabe si los ladrones actuaron con inteligencia de adentro de la financiera o del personal de seguridad del complejo, pero se supone que su plan estaba orquestado para que resultara sencillo entrar sin problemas: estaban uniformados y hasta habían conseguido una camioneta ploteada con la PSA, aunque al final escaparon en un auto robado porque de todos modos ya se les habían caído las caretas.