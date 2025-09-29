Pánico en Moreno: ladrones se hicieron pasar por policías y desvalijaron la sede de una financiera
Los delincuentes se disfrazaron de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para irrumpir en un complejo comercial ubicado en Francisco Álvarez.
En un extraño caso de poli-ladron, la Policía bonaerense comenzó a investigar este lunes el robo de una financiera ocurrido cerca del mediodía en un complejo comercial ubicado en el kilómetro 41 del acceso oeste en Francisco Álvarez, partido de Moreno.
El robo ocurrió sobre el mediodía en el complejo K41, un edificio que alberga 12 locales comerciales sobre la calle además de 166 oficinas y 200 cocheras privadas. Testigos registraron con sus celulares el momento en que el grupo de delincuentes salía del lugar con el botín, y esas imágenes se volvieron virales.
Las secuencias registradas corresponden al momento en que el grupo de delincuentes, que estaría comformado por al menos cuatro personas, emprende la retirada tras perpetrar el robo disfrazados como efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
"El hombre de seguridad abrió la puerta magnética y, cuando pasaron, empezaron a patear puertas y arrancarlas. Robaron teléfonos y plata", relató un testigo citado en declaraciones televisivas.
"Cuando estaban saliendo, no le abrían la puerta y tiraron el primer tiro", agregó la fuente.
En la calle, el grupo hizo bajar del auto a un hombre para fugarse en ese vehículo mientras otra persona les tira algo para tratar de detenerlos.
"Uno de los empleados los empezó a correr y les revoleó algo al auto para frenarlos, y ahí dispararon por segunda vez", explicó el testigo.
Los ladrones lograron escaparse en el auto robado, mientras fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que no hubo heridos, y que en el apuro de la fuga a los ladrones se les cayó uno de los cinco maletines con el botín que habían logrado en la financiera.
Todavía no se sabe si los ladrones actuaron con inteligencia de adentro de la financiera o del personal de seguridad del complejo, pero se supone que su plan estaba orquestado para que resultara sencillo entrar sin problemas: estaban uniformados y hasta habían conseguido una camioneta ploteada con la PSA, aunque al final escaparon en un auto robado porque de todos modos ya se les habían caído las caretas.
