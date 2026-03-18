Detuvieron a un hombre por amenazar a Waldo Wolff y a sus hijos

Según informaron fuentes policiales, uno de esos domicilios era coincidente en dos de las técnicas utilizadas por los especialistas. Ante este escenario, fiscalía solicitó el allanamiento a una propiedad ubicada en Florencio Varela. El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°,12 a cargo de Juan Neumann, y contó con la intervención del Juzgado de Garantías N°8 del Departamento Judicial de Quilmes.

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Durante el operativo, los efectivos lograron localizar y detener al principal sospechoso, un hombre de 29 años, quien fue notificado por disposición de la Justicia para presentarse a prestar declaración indagatoria.

En el lugar del allanamiento se incautaron además tres celulares los cuales serán analizados por los especialistas con el fin de buscar posibles pruebas que aporten a la causa.