Detuvieron a un hombre por amenazar a Waldo Wolff y a sus hijos
El legislador recibió violentas amenazas a través de redes sociales. La Policía de la Ciudad logró dar con el sospechoso.
Un hombre, identificado como el autor de las amenazas al legislador porteño Waldo Wolff y a su familia, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia durante un allanamiento realizado en las últimas horas en la localidad bonaerense de Florencio Varela.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el propio exministro de Seguridad de la Ciudad el pasado 6 de marzo, cuando alertó a las autoridades sobre una serie de graves amenazas contra él y sus hijos que había recibido a través de mensajes directos en la red social Instagram.
Los mensajes intimidatorios estaban acompañados por expresiones de extrema violencia, entre ellas, amenazas de agresión sexual hacia sus hijos y agravios antisemitas vinculados a su religión.
La denuncia de Wolff llevó a que especialistas en ciberdelitos, mediante el uso de técnicas que utilizan para la preservación de registros y perfiles, lograran dar con la persona que se encontraba detrás de la cuenta desde la cual se habían realizado las brutales amenazas.
En paralelo, a pedido de Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de Miguel Kessler, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad se centró en analizar las direcciones de IP.
Según informaron fuentes policiales, uno de esos domicilios era coincidente en dos de las técnicas utilizadas por los especialistas. Ante este escenario, fiscalía solicitó el allanamiento a una propiedad ubicada en Florencio Varela. El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°,12 a cargo de Juan Neumann, y contó con la intervención del Juzgado de Garantías N°8 del Departamento Judicial de Quilmes.
Durante el operativo, los efectivos lograron localizar y detener al principal sospechoso, un hombre de 29 años, quien fue notificado por disposición de la Justicia para presentarse a prestar declaración indagatoria.
En el lugar del allanamiento se incautaron además tres celulares los cuales serán analizados por los especialistas con el fin de buscar posibles pruebas que aporten a la causa.
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