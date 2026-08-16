Detuvieron a una argentina en Japón: intentó entrar casi un kilo de cocaína en el cuerpo tragando 101 cápsulas

Kipildor relató que viajó a Brasil —donde se encontró con los eslabones locales de la red— y allí ingirió las 101 cápsulas antes de abordar el trayecto internacional. El botín prometido por completar la peligrosa misión y entregar el cargamento en suelo japonés era de 7.000 dólares.

Investigación abierta y el preocupante boom de la cocaína en Japón

A partir de la confesión de la detenida y del minucioso rastreo de su itinerario, la Policía Metropolitana de Tokio abrió una causa para desentramar la estructura detrás del envío, apuntando a una organización criminal con base en Sudamérica que utiliza correos humanos para inundar el mercado asiático.

Las tareas se centran ahora en identificar a los contactos que le entregaron la droga en territorio brasileño y a los receptores que debían esperarla en Japón.

El resonante caso ocurre en un contexto de marcada alerta para las autoridades japonesas. En los últimos años, el país asiático registró un incremento exponencial en los delitos vinculados a esta sustancia: durante el último año se detuvo a 415 personas por posesión de cocaína, una cifra alarmante que multiplica por diez los registros de una década atrás.