El descargo de Gianinna Maradona tras nuevas versiones sobre la muerte de Diego

Y sostuvo: “Esa misma autopsia determinó que él solo tenía en el cuerpo lo que habían indicado sus médicos. Era un paciente cardiaco, todos lo sabíamos era de público conocimiento, sin embargo no estaba medicado para su problema cardiaco tampoco y nadie se ocupó de sus pulmones. Se estaban ocupando de otras cosas, como por ejemplo limpiar la escena y vaciar sus cuentas”.

“El horario en que nos avisan no coincide con el horario que él se fue al cielo realmente, por eso ninguna maniobra fue suficiente cuando llegaron las ambulancias”, precisó. E indicó: “El no haber hecho su trabajo bien los pone en el lugar que tienen que estar, imputados, siendo culpables y hoy haciendo malabares para salvarse de las rejas. Yo no les tengo miedo y no me voy a callar. Voy a defender a mi papá de sus sucias acusaciones hasta el día que nos volvamos a encontrar”.

Asimismo, señaló: “De mi vida personal digan lo que quieran que no voy a decir que es mentira y que es verdad pero cuando se trata de mi papá voy a salir a cruzar al que sea una y mil veces más. Yo no les tengo miedo, voy a defender su honor y la verdad”.

De la misma manera, su hermana Dalma también se expresó por versiones tras este nuevo informe sobre la muerte de su padre y las repercusiones que tuvo: "Nunca sabré porque sigo en esta inodoro que es twitter! Solo quiero aclararle a los boludos que cuando digo que no van a culpar a mi papá de su muerte, me refiero a que quieren decir que estaba con alcohol o tóxicos en la sangre CUANDO NO ES CIERTO!", sentenció.

El inicio del debate oral estaba previsto para el próximo 4 de junio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, pero el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo penal de San Isidro lo pone en suspenso.

En la resolución por mayoría de la Cámara, los jueces no sólo avalan el pedido de la imputada Gisela Madrid, una de las ocho acusadas por la muerte de Maradona, sino que indicaron que hay otros acusados que pueden seguir el mismo camino del juicio por jurados.

