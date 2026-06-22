Muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque declarará este martes por novena vez en lo que va del juicio

Además de Luque, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, citaron a otros testigos para este martes: Juan Carlos Soto y Zoppi, dos vigilantes que se encontraban en la garita de la entrada del country San Andrés, en Tigre.

El tercero será Maximiliano Trimarchi, un ex asistente y allegado al abogado Matías Morla, quien concurrió el 25 de noviembre de 2020 (día del fallecimiento) al barrio privado de Benavídez.

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Los otros seis acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid -que estaba de guardia cuando ocurrió la muerte de Diego Maradona- afrontará un juicio por jurados populares, pero recién cuando se resuelva el planteo de recusación contra la jueza María Coelho.