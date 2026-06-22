Muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque declarará este martes por novena vez en lo que va del juicio
Desde el inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona el cirujano y exmédico de cabecera del Diez está empecinado en contar su versión de los hechos.
Leopoldo Luque se propuso hacerse escuchar en los Tribunales de San Isidro, donde se tramita el segundo juicio al equipo médico de Diego Maradona, del cual él formó parte central por ser el médico de cabecera del Diez. Así es que su defensa ya anunció que este martes declarará por novena vez en calidad testimonial.
Fuentes del caso informaron que Leopoldo Luque prestaría testimonio al principio de la vigesimoprimera audiencia del segundo debate oral y público en San Isidro con la intención de contextualizar diversos audios expuestos durante las últimas jornadas.
Por ejemplo, a principios de junio se escuchó una serie de audios en los que Leopoldo Luque insultaba a Dalma Maradona de manera particular y al resto de la familia de Diego Maradona en general.
Quebrada, Dalma Maradona escuchó las palabras del médico que orquestó la última operación que se le hizo al Diez, que fue en la Clínica Olivos, luego de lo cual fue trasladado a una casa en el partido bonaerense de Tigre para su internación domiciliaria.
Además de Luque, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, citaron a otros testigos para este martes: Juan Carlos Soto y Zoppi, dos vigilantes que se encontraban en la garita de la entrada del country San Andrés, en Tigre.
El tercero será Maximiliano Trimarchi, un ex asistente y allegado al abogado Matías Morla, quien concurrió el 25 de noviembre de 2020 (día del fallecimiento) al barrio privado de Benavídez.
Los otros seis acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid -que estaba de guardia cuando ocurrió la muerte de Diego Maradona- afrontará un juicio por jurados populares, pero recién cuando se resuelva el planteo de recusación contra la jueza María Coelho.
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