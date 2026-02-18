Dolor en Lincoln: murió una joven integrante de una comparsa durante los festejos del Carnaval 2026

Desde la Municipalidad emitieron un comunicado oficial expresando su acompañamiento a la familia y a quienes compartían el ámbito carnavalero con la joven. “Acompañamos especialmente a su papá, a sus familiares, seres queridos y a todos los integrantes de la comparsa Nuevo Imperio en este momento de profundo pesar”, señalaron las autoridades.

Por su parte, la comparsa también despidió a Agustina a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: “Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y enviamos nuestro respeto y un abrazo sincero".

A esto se sumaron los vecinos de Lincoln para expresar sus condolencias y enviarle mensajes de apoyo a toda la familia y amigos de la víctima.