Dolor en Lincoln: murió una joven integrante de una comparsa durante los festejos del Carnaval 2026
María Agustina Silva se descompensó mientras desfilaba y, pese a la rápida asistencia médica, falleció horas después.
En las últimas horas, la tragedia sacudió los festejos de carnaval en la ciudad bonaerense de Lincoln, reconocida como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Una joven participante murió tras descompensarse mientras formaba parte de un desfile, lo que generó conmoción entre vecinos, comparseros y autoridades locales.
La víctima fue identificada como María Agustina Silva, integrante de la tradicional comparsa Nuevo Imperio. El episodio ocurrió durante una de las noches de celebración, cuando la joven comenzó a sentirse mal apenas iniciado el recorrido por el corsódromo.
De acuerdo con las primeras informaciones de los medios locales, recibió asistencia médica inmediata y fue trasladada de urgencia al hospital local. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal de salud, no logró recuperarse y se confirmó su fallecimiento poco después.
La noticia impactó profundamente entre quienes participaban del carnaval. Compañeros de comparsa y asistentes vivieron momentos de angustia y dolor al conocerse lo sucedido, y la agrupación decidió interrumpir su participación en medio de escenas de llanto y conmoción.
Además, los medios de comunicación del lugar señalaron que el padre de la joven, Carlos Silva, trabaja en el área de Acción Social del municipio, situación que incrementó el pesar dentro de la comunidad y en la administración pública.
Desde la Municipalidad emitieron un comunicado oficial expresando su acompañamiento a la familia y a quienes compartían el ámbito carnavalero con la joven. “Acompañamos especialmente a su papá, a sus familiares, seres queridos y a todos los integrantes de la comparsa Nuevo Imperio en este momento de profundo pesar”, señalaron las autoridades.
Por su parte, la comparsa también despidió a Agustina a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: “Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y enviamos nuestro respeto y un abrazo sincero".
A esto se sumaron los vecinos de Lincoln para expresar sus condolencias y enviarle mensajes de apoyo a toda la familia y amigos de la víctima.
