El Ministerio de Seguridad activó Alerta Sofía por Nancy Aitana Isabella Ibarra, niña de 3 años desaparecida

El funcionamiento del sistema de Alerta Sofía

Esta herramienta nacional es un sistema de comunicación de emergencia rápida diseñado para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presentan un alto riesgo inminente para su integridad física o biopsicosocial. El objetivo principal es reforzar las capacidades de búsqueda y localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos mediante el apoyo masivo de los medios de comunicación y la sociedad.

El programa lleva este nombre en alusión al doloroso caso de Sofía Herrera y su funcionamiento es similar al conocido sistema estadounidense “Alerta AMBER”. La coordinación a nivel país está a cargo del SIFEBU, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que trabaja en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y el Ministerio Público Fiscal para acelerar la interrelación entre las fiscalías y las fuerzas de seguridad.