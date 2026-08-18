El Ministerio de Seguridad activó Alerta Sofía por Nancy Aitana Isabella Ibarra, niña de 3 años desaparecida
Las autoridades activaron una Alerta Sofía de emergencia para encontrar a Nancy Aitana Isabella Ibarra, una niña desaparecida en la provincia de San Luis.
El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) emitió de urgencia una Alerta Sofía para localizar a Nancy Aitana Isabella Ibarra, una niña de apenas 3 años que desapareció en la provincia de San Luis. La menor fue vista por última vez jugando en el patio delantero de su casa.
El domicilio de la niña se encuentra ubicado en las inmediaciones del Parque Industrial Norte de la capital provincial. Ante la gravedad de la situación, los operativos se desplegaron rápidamente por toda la zona para intentar dar con su paradero.
Respecto a las características físicas de la menor, se informó que Nancy mide aproximadamente 55 centímetros, pesa 13 kilos y tiene contextura delgada. Su cabello es castaño, posee ojos marrones y tez trigueña. Como seña particular que puede facilitar su identificación, la niña tiene un lunar en el labio superior.
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Desde el área de Seguridad solicitaron la colaboración urgente de toda la ciudadanía. Cualquier persona que posea información que pueda contribuir a encontrarla debe comunicarse de inmediato con la línea gratuita 134, la cual funciona las 24 horas, llamar al 911 o acudir a la dependencia policial más cercana a su domicilio.
El funcionamiento del sistema de Alerta Sofía
Esta herramienta nacional es un sistema de comunicación de emergencia rápida diseñado para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presentan un alto riesgo inminente para su integridad física o biopsicosocial. El objetivo principal es reforzar las capacidades de búsqueda y localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos mediante el apoyo masivo de los medios de comunicación y la sociedad.
El programa lleva este nombre en alusión al doloroso caso de Sofía Herrera y su funcionamiento es similar al conocido sistema estadounidense “Alerta AMBER”. La coordinación a nivel país está a cargo del SIFEBU, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que trabaja en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y el Ministerio Público Fiscal para acelerar la interrelación entre las fiscalías y las fuerzas de seguridad.
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