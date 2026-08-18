Hito: estudiantes de la UBA construyeron un auto de carrera y representaron al país en certamen internacional

Un debut destacado y con sello propio

La competencia, fiscalizada por la Society of Automotive Engineers (entidad fundada a principios del siglo XX con referentes como Henry Ford), convoca anualmente a unas 600 universidades de más de 20 países.

En su primera presentación oficial, el equipo FIUBA Racing cosechó resultados sobresalientes para un debut absoluto: