Hito: estudiantes de la UBA construyeron un auto de carrera y representaron al país en certamen internacional
El monoplaza "Suipacha 901", desarrollado íntegramente por alumnos y docentes de FIUBA, debutó en la Fórmula SAE Brasil y marcó un hecho inédito.
La ingeniería nacional sumó un hito histórico. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) diseñó, desarrolló y construyó un automóvil monoplaza que representó al país en la prestigiosa Fórmula SAE Brasil, un certamen internacional donde universidades de todo el mundo ponen a prueba prototipos de competición.
Bajo el nombre de Suipacha 901, el vehículo marcó un hecho sin precedentes: por primera vez una universidad pública argentina compitió a nivel internacional en este exigente certamen de ingeniería.
Tras su paso por el exterior, el prototipo será exhibido este miércoles 19 de agosto a partir de las 10:00 en la sede de la facultad, ubicada en Av. Paseo Colón 850, en la Ciudad de Buenos Aires.
De 8 integrantes a un equipo interdisciplinario
El proyecto, impulsado en el marco del Programa de Proyectos Interdisciplinarios Tecnológicos (PIT-FIUBA), comenzó a gestarse a fines de 2022 con apenas ocho estudiantes. Hoy, la iniciativa nuclea a casi 50 alumnos de diversas disciplinas como Ingeniería Mecánica, Electrónica, Informática e Industrial, además de aportes clave de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido, Marketing y Comunicación.
Esta sinergia no fue casual: la Fórmula SAE no evalúa únicamente la velocidad pura del vehículo, sino la calidad del diseño técnico, los costos de fabricación y la viabilidad comercial, obligando a los jóvenes a presentar y defender su propio modelo de negocio ante potenciales inversores bajo la supervisión de docentes.
Un debut destacado y con sello propio
La competencia, fiscalizada por la Society of Automotive Engineers (entidad fundada a principios del siglo XX con referentes como Henry Ford), convoca anualmente a unas 600 universidades de más de 20 países.
En su primera presentación oficial, el equipo FIUBA Racing cosechó resultados sobresalientes para un debut absoluto:
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Puesto 25 sobre 46 participantes en la clasificación general.
Aprobación de la rigurosa inspección técnica en el primer intento, un obstáculo que muchos equipos demoran años en superar.
Logros técnicos e identitarios: el auto completó el desarrollo aerodinámico, sistema de suspensión, chasis seguro y un software de adquisición de datos en tiempo real, destacándose además por su identidad visual, la cual captó la atención de jueces y delegaciones extranjeras.
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