DOTA evalúa comprar MOQSA y se reconfigura el mapa de colectivos en el sur del AMBA
La empresa estaría analizando la adquisición de toda la flota de colectivos, incluyendo su infraestructura operativa y sus recorridos.
La empresa DOTA S.A. estaría evaluando la compra de MOQSA, una de las compañías de transporte más relevantes del sur del conurbano y operadora de varias líneas clave. La firma estaría dispuesta a ofrecer una suma estimada de 85 millones de dólares para adquirir toda la flota de colectivos, incluyendo la infraestructura operativa y los recorridos.
La medida implicaría una operación con alto impacto dentro del sector, dado el rol histórico y estratégico de MOQSA en el sistema de transporte interurbano del sur del conurbano bonaerense.
MOQSA actualmente es responsable de las líneas 159 - 219 - 300 - 372 - 584 - 603 - 619 las cuales prestan servicio en el corredor Quilmes–Berazategui–Florencio Varela, transportando a miles de usuarios a diario. Además de la flota de colectivos y el volumen significativo de pasajeros, la empresa posee talleres, cabeceras y un plantel de trabajadores con fuerte presencia territorial.
El proceso de compra todavía se encuentra en una etapa preliminar durante la cual se llevarán a cabo las negociaciones y el análisis de la situación. La operación está sujeta a auditorías internas, revisiones legales y, especialmente, a la supervisión y aprobación de los organismos regulatorios correspondientes, entre ellos la CNRT y el Ministerio de Transporte.
La medida fue anunciada desde DOTA a través de un comunicado oficial, según indicaron medios locales del sur del conurbano bonaerense.
“Toda comunicación oficial posterior será emitida a través de los canales institucionales de DOTA”, habrían señalado desde la empresa sin brindar más detalles sobre plazos o avances concretos.
La compra de MOQSA significaría una reconfiguración del mapa del transporte en la zona sur del Gran Buenos Aires. En caso de que la operación avance, DOTA sumaría a su estructura una de las compañías históricas del área metropolitana, en un contexto donde el sector enfrenta tensiones por costos, subsidios y renovación de unidades.
Entre los interrogantes que surgen de esta posible compra se encuentran las dudas respecto a si la operación va a generar modificaciones en la prestación del servicio, la administración de los recorridos y el perfil operativo de la compañía de colectivos.
Mientras tanto, MOQSA afronta graves problemas con el pago del sueldo de sus empleados. El viernes comenzaron un paro con retención de tareas en todas sus líneas, afectando el servicio de todos los ramales y dejando sin colectivos a miles de usuarios. La medida de fuerza continuaba en las últimas horas en la línea 148 y 159 debido a que la empresa todavía no había pagado la totalidad de los sueldos, según informó Ciudad de Bondis el lunes por la noche.
