DOTA evalúa comprar MOQSA y se reconfigura el mapa de colectivos en el sur del AMBA

“Toda comunicación oficial posterior será emitida a través de los canales institucionales de DOTA”, habrían señalado desde la empresa sin brindar más detalles sobre plazos o avances concretos.

La compra de MOQSA significaría una reconfiguración del mapa del transporte en la zona sur del Gran Buenos Aires. En caso de que la operación avance, DOTA sumaría a su estructura una de las compañías históricas del área metropolitana, en un contexto donde el sector enfrenta tensiones por costos, subsidios y renovación de unidades.

Entre los interrogantes que surgen de esta posible compra se encuentran las dudas respecto a si la operación va a generar modificaciones en la prestación del servicio, la administración de los recorridos y el perfil operativo de la compañía de colectivos.

Mientras tanto, MOQSA afronta graves problemas con el pago del sueldo de sus empleados. El viernes comenzaron un paro con retención de tareas en todas sus líneas, afectando el servicio de todos los ramales y dejando sin colectivos a miles de usuarios. La medida de fuerza continuaba en las últimas horas en la línea 148 y 159 debido a que la empresa todavía no había pagado la totalidad de los sueldos, según informó Ciudad de Bondis el lunes por la noche.