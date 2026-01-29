Dramático testimonio del hombre al que su hijo quiso atropellar: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"
Antonio Ninni relató años de violencia familiar, habló del miedo que siente y dio detalles del ataque que casi le cuesta la vida tras una discusión en su lugar de trabajo.
Domingo Antonio Ninni, de 70 años, rompió el silencio luego de haber sido brutalmente atropellado por su hijo, Esteban Javier Ninni, de 38, en un episodio de extrema violencia que conmocionó a San Justo. El hecho ocurrió en el taller mecánico donde trabaja la víctima, cuando el agresor llegó al lugar, discutió con su padre y, tras un violento intercambio, se subió a su auto y lo embistió, hiriendo además a otras dos personas que se encontraban allí.
En declaraciones televisivas, Antonio dio un testimonio crudo y cargado de angustia. Aseguró que el ataque no fue un hecho aislado, sino el punto más grave de una relación marcada por conflictos desde hace décadas. “Ojalá no lo vea hasta que me muera porque realmente tengo mucho miedo”, expresó, dejando en evidencia el temor que aún siente pese a que su hijo se encuentra detenido.
Según relató, los episodios de agresión comenzaron cuando Esteban era adolescente y se repitieron a lo largo de los años. “Cuando tenía 16 años me agarró en el taller y me empezó a pegar en las costillas. Casi me mata”, recordó, al rememorar uno de los primeros ataques que sufrió. Antonio explicó que cada vez que su hijo aparecía en su lugar de trabajo, la situación se tornaba tensa y violenta: “Cuando viene acá me empieza a insultar, me dice de todo. Cosas que no te podés imaginar”.
El conflicto que derivó en el ataque más reciente tuvo como trasfondo una disputa familiar por una propiedad. Antonio contó que su hijo pretendía instalarse en la casa de su suegra y que, tras idas y vueltas, su esposa se negó a volver a cederle el lugar. Esa negativa habría desatado la furia del agresor. “Siempre fue agresivo este chico”, afirmó el hombre, quien incluso recordó un episodio perturbador de la adolescencia de Esteban: “Cuando tendría 15 o 16 años mató a un perro con un vidrio. Lo llevamos a la veterinaria, pero se murió”.
Antonio también relató que intentaron buscar ayuda profesional en distintas oportunidades, aunque sin resultados duraderos. “Yo lo llevaba a un psicólogo, pero fue un tiempo y después no fue más”, explicó. Tras el ataque, Esteban fue detenido luego de que una vecina realizara la denuncia. Según contó la víctima, la madre del agresor le pidió que retirara la acusación, algo que él negó haber hecho.
El hombre debió ser operado en el hospital Santojanni debido a las graves lesiones sufridas. “Me rompió la oreja”, explicó, y agregó que su hijo practica kick boxing, lo que agravó la violencia de la golpiza. “Me sacaron placas de las costillas”, detalló, al tiempo que señaló que varias de las heridas en sus brazos fueron producto de haberse defendido.
A pesar del dolor físico y emocional, Antonio confesó sentir algo de alivio desde la detención de su hijo. “Siempre tuve miedo”, reveló, y concluyó con una frase que resume su estado actual: “Hacía 15 días que no podía dormir porque presentía que algo iba a pasar y ahora que está guardado estoy tranquilo”.
