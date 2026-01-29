Dramático testimonio del hombre al que su hijo quiso atropellar: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"

san justo atropello al padre

El hombre debió ser operado en el hospital Santojanni debido a las graves lesiones sufridas. “Me rompió la oreja”, explicó, y agregó que su hijo practica kick boxing, lo que agravó la violencia de la golpiza. “Me sacaron placas de las costillas”, detalló, al tiempo que señaló que varias de las heridas en sus brazos fueron producto de haberse defendido.

A pesar del dolor físico y emocional, Antonio confesó sentir algo de alivio desde la detención de su hijo. “Siempre tuve miedo”, reveló, y concluyó con una frase que resume su estado actual: “Hacía 15 días que no podía dormir porque presentía que algo iba a pasar y ahora que está guardado estoy tranquilo”.