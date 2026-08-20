Una esquina tanguera del interior de Buenos Aires cerró después de 40 años por la crisis de consumo
Durante décadas fue un ícono pero en esta iteración de la economía, con crisis de consumo de por medio, los espacios de cultura popular no son sustentables.
El local está vacío, vendido y arrasado, y ya nada queda de la confitería La Perla, que durante casi 40 años alimentó la vida cultural del Chivilcoy en la icónica esquina de 9 de Julio y Villarino. Con su cierre, se perdió un espacio icónico dedicado al tango y la música popular.
Ítalo Mucci, propietario de La Perla, dialogó con el medio La Razón de Chivilcoy sobre el cierre de la icónica esquina de la localidad bonaerense, que había sido declarada de Interés Municipal en 2003.
Si no era suficiente con la crisis de consumo que desplomó las ventas en todas partes, la confitería tuvo que bajar la persiana porque se vendió el local en el que funcionaba, una prueba más de que el mercado arrasó con los espacios para cultura popular, incluso para el tango.
"Es un día triste para mí porque son muchos años en esta esquina, mucho sacrificio, mucha gente la que ha pasado por acá, de todo tipo. He visto que se han ido en estos días con lágrimas en los ojos cuando les he comunicado que La Perla lamentablemente cerraba", expresó.
Crisis de consumo: la última taza, el último bailongo
Por el piso de La Perla pasaron Oscar Ferrari, Raúl Lavié, Enrique Dumas y María Garay, "además de todos los chivilcoyanos y de los alrededores que han venido", recordó Mucci, que decidió alimentar la nostalgia pero no las penas.
"La vida es así. Todo tiene un principio, todo tiene un final. La propiedad no era mía, los nuevos propietarios han decidido reformar esto y yo tengo que entregarla", convino.
Como en la vida, en el cierre de La Perla hay matices, desde el efecto de la crisis de consumo que hizo de los alquileres un desafío imposible hasta la decisión política en todos los niveles de la sociedad.
"Podría haberse movido alguien de Cultura, de un concejal, pero bueno, está visto que la cultura poco interesa. Así que bueno,lamentablemente tengo que dejar, con todo el dolor del alma", expresó Mucci, quien luego deslizó la posibilidad de "alguna charla con alguien" en los próximos días para "seguir con los espectáculos y el café de cada día", aunque reconocio que ya "no va a ser La Perla".
"Esta esquina en el año 2003 fue declarada como la esquina del tango de Chivilcoy, o sea que la intersección de 9 de Julio y Villarino va a quedar de por vida como la esquina del tango por unanimidad del Concejo Deliberante. Por eso es que me hubiese gustado que se hubiese conservado esta esquina, porque acá han pasado personajes muy importantes. Hemos tenido la suerte de tener a casi todos los artistas del tango de la década del '40, siempre de manera gratuita, jamás hemos lucrado con la música popular, con la música ciudadana", expuso.
"Todas esas cosas se van a perder y es una lástima porque nosotros las teníamos vivas, siempre las recordábamos", señaló, preso de su suerte porque "cuando uno no es el propietario a la larga pueden ocurrir estas cosas".
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