Una esquina tanguera del interior de Buenos Aires cerró después de 40 años por la crisis de consumo

"La vida es así. Todo tiene un principio, todo tiene un final. La propiedad no era mía, los nuevos propietarios han decidido reformar esto y yo tengo que entregarla", convino.

Como en la vida, en el cierre de La Perla hay matices, desde el efecto de la crisis de consumo que hizo de los alquileres un desafío imposible hasta la decisión política en todos los niveles de la sociedad.

"Podría haberse movido alguien de Cultura, de un concejal, pero bueno, está visto que la cultura poco interesa. Así que bueno,lamentablemente tengo que dejar, con todo el dolor del alma", expresó Mucci, quien luego deslizó la posibilidad de "alguna charla con alguien" en los próximos días para "seguir con los espectáculos y el café de cada día", aunque reconocio que ya "no va a ser La Perla".

"Esta esquina en el año 2003 fue declarada como la esquina del tango de Chivilcoy, o sea que la intersección de 9 de Julio y Villarino va a quedar de por vida como la esquina del tango por unanimidad del Concejo Deliberante. Por eso es que me hubiese gustado que se hubiese conservado esta esquina, porque acá han pasado personajes muy importantes. Hemos tenido la suerte de tener a casi todos los artistas del tango de la década del '40, siempre de manera gratuita, jamás hemos lucrado con la música popular, con la música ciudadana", expuso.

"Todas esas cosas se van a perder y es una lástima porque nosotros las teníamos vivas, siempre las recordábamos", señaló, preso de su suerte porque "cuando uno no es el propietario a la larga pueden ocurrir estas cosas".