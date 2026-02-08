El auge del CV profesionalizado: crece la demanda de ayuda para destacarse en el mercado laboral

Cómo construir un CV que abra puertas

CV digital

A la hora de pensar un currículum que realmente genere oportunidades, aparecen una serie de dudas que se repiten entre quienes buscan trabajo. Una de las principales tiene que ver con los errores más frecuentes que se detectan en los CV. Sobre este punto, la especialista explica: "Más que errores, lo que veo son ganas contenidas que no saben cómo expresarse. El problema más común es el miedo a destacar: muchos se esconden detrás de frases armadas que leyeron en internet y terminan enviando un papel frío. También recibo CV que son un laberinto: por querer poner todo, la persona opaca sus mejores talentos. Si el reclutador tiene que hacer un esfuerzo para encontrarte, probablemente pase a la siguiente hoja. Mi trabajo es que ese talento brille desde el primer segundo".

Otra cuestión clave es la importancia de adaptar el currículum al puesto al que se aplica. En ese sentido, sostiene: "Porque buscar trabajo es, en el fondo, una forma de presentarse ante alguien nuevo. Enviar el mismo CV a todos lados se siente como un mensaje copiado y pegado. Cuando lo adaptás, le decís a la empresa: “Entiendo lo que necesitás y me preparé para ayudarte”. Esa atención al detalle es lo que hace que un reclutador quiera conocerte".

El modo de presentar la información también cambió con el paso del tiempo. Según detalla, hoy el CV cumple un rol muy distinto al de años atrás: "Cambió la conexión. Antes el CV era un listado rígido de tareas; hoy es tu marca personal. Lo primero que miran es si sos una persona real que encaja con su cultura. El resumen inicial donde contás quién sos y qué te apasiona es clave. El reclutador busca esa chispa humana y, además, agilidad: un diseño ordenado y profesional comunica mucho más que páginas llenas de texto".

En cuanto a quiénes buscan más este tipo de asesoramiento, señala que se trata de perfiles muy distintos entre sí, pero con una preocupación en común: "Personas en los dos extremos de la vida laboral: jóvenes que sienten que no tienen nada para ofrecer y profesionales con muchos años de experiencia que se sienten perdidos en el mundo digital. Todos llegan con la misma duda: si son suficientes para el mercado actual. Y mi respuesta es siempre sí; solo tenemos que aprender a contarlo mejor".

El costado más gratificante de este trabajo, asegura, va mucho más allá del diseño: "Lo que más me llena no es diseñar una hoja linda, sino recibir semanas después el mensaje que dice: “Me llamaron para la entrevista”. Ver cómo alguien recupera la confianza cuando reconoce su propio valor es increíble. Por eso también sumamos asesorías para entrevistas y tests: quiero que nadie se sienta solo en este proceso".

Finalmente, se refirió a un tema que genera preocupación entre los postulantes: el uso de sistemas automáticos para filtrar currículums. Al respecto, aclaró: "Es totalmente cierto. Muchas empresas usan sistemas ATS para filtrar perfiles automáticamente y eso genera frustración. Mi trabajo es enseñar a hablar ese idioma: no se trata de engañar al sistema, sino de ser estratégicos. Incorporamos palabras clave y formatos adecuados para que el CV supere ese filtro y llegue a una persona real. Es ganarle a la tecnología para recuperar el contacto humano".