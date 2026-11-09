El dardo de ATE tras la cumbre en la UCA: "El mensaje del Papa puso en evidencia al Gobierno"
Rodolfo Aguiar exigió que Milei escuche los reclamos obreros y advirtió que una foto con el Papa no tapa la falta de salarios dignos.
La masiva cumbre que el papa León XIV encabezó este lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA) junto a referentes gremiales, empresarios y movimientos sociales dejó una fuerte repercusión en el plano político. En medio de las lecturas cruzadas sobre el impacto de la agenda papal en el país, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, salió a respaldar la prédica del Pontífice y aseguró que el mensaje vertido en suelo porteño "puso en evidencia al Gobierno" nacional frente a la crisis social.
Desde las inmediaciones del cónclave en Puerto Madero, el titular del gremio estatal celebró las palabras del santo padre y marcó un fuerte contraste con la estrategia de la gestión de Javier Milei. "Recibimos a León XIV con alegría, con fe y con esperanza de un mensaje contra la indiferencia de la Casa Rosada", disparó Aguiar ante la prensa, advirtiendo que los gestos protocolares del Ejecutivo no logran disimular el malestar que impera en los sectores productivos y en las bases trabajadoras.
El reclamo salarial y un llamado a la acción gremial
En sintonía con las definiciones sobre el mundo del trabajo planteadas por el Papa durante su paso por la UCA, donde advirtió que la economía debe estar al servicio de las personas y que la precarización destruye el tejido social, el dirigente sindical endureció su postura y exigió respuestas concretas que exceden la dimensión puramente espiritual de la visita.
"De nada servirá una foto del presidente Milei con el Papa si los justos reclamos del movimiento obrero siguen sin ser escuchados: que no hay paz sin salarios ni jubilaciones dignas, y que no habrá nunca justicia social con precarización laboral", remarcó Aguiar. Para el referente sindical, si bien la presencia del Pontífice representa un necesario "alivio espiritual" para una sociedad golpeada por el ajuste, el movimiento obrero no puede limitarse a la expectativa pasiva de una solución exógena.
Críticas al FMI y presión por un plan de lucha
Lejos de bajar el tono de confrontación, el titular de ATE vinculó la hoja de ruta económica del oficialismo con las exigencias de los organismos internacionales de crédito, endureciendo el diagnóstico sobre el rumbo político de la administración libertaria. En esa línea, exigió a las cúpulas sindicales un salto cualitativo en la estrategia de confrontación contra el modelo vigente.
"Hay que ponerse definitivamente de pie y luchar para derrotar a los que ajustan al pueblo, a aquellos que hablan de Dios pero se dejan gobernar por el FMI, y que hablan de libertad pero persiguen a los que protestan", fustigó Aguiar, quien cerró su intervención reclamando que la contundencia de las jornadas pastorales desate un proceso de deliberación gremial que culmine en un plan de acción unificado y una huelga general en defensa de los derechos laborales.
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