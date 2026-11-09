El dardo de ATE tras la cumbre en la UCA: "El mensaje del Papa puso en evidencia al Gobierno"

"Hay que ponerse definitivamente de pie y luchar para derrotar a los que ajustan al pueblo, a aquellos que hablan de Dios pero se dejan gobernar por el FMI, y que hablan de libertad pero persiguen a los que protestan", fustigó Aguiar, quien cerró su intervención reclamando que la contundencia de las jornadas pastorales desate un proceso de deliberación gremial que culmine en un plan de acción unificado y una huelga general en defensa de los derechos laborales.