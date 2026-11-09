León XIV en UCA: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía"
Ante sindicalistas y empresarios, el sumo pontífice repitió su importante concepto con el que incomodó a Javier Milei hace 24 horas en el Palacio Libertad.
En el inicio de su esperado encuentro con el mundo del trabajo, la academia y la producción en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), el papa León XIV pronunció un contundente discurso en el que colocó a la dignidad humana como el eje irrenunciable del desarrollo económico y laboral.
Ante un auditorio colmado de dirigentes sindicales, empresarios, docentes, cooperativistas y estudiantes, el Santo Padre abrió su alocución remarcando el sentido trascendente de la actividad laboral:
"El trabajo nos ayuda a colaborar con la obra de Dios, nos ayuda a contribuir a la realidad social", arrancó el Sumo Pontífice en las primeras líneas de su mensaje en Puerto Madero.
La economía al servicio del ser humano: el mensaje del papa León XIV
En uno de los pasajes de mayor peso conceptual y político de su disertación, León XIV cuestionó la visión puramente utilitaria de los mercados y fijó la postura de la Doctrina Social de la Iglesia respecto a la centralidad de la persona.
"El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica-social. La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", sentenció de manera enfática ante los aplausos de los presentes.
Un mensaje con fuerte resonancia institucional
La alocución en la UCA representa una de las intervenciones más esperadas de la agenda del pontífice en su visita a Buenos Aires. Sus palabras resuenan directamente en el debate sobre las condiciones del mercado laboral, la educación técnica profesional y el rol de los sectores productivos en la Argentina actual.
Tras estas primeras definiciones, el Santo Padre continuó desglosando sus propuestas sobre el trabajo digno y la articulación entre el Estado, la academia y la sociedad civil.
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