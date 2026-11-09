León XIV en UCA: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía"

Un mensaje con fuerte resonancia institucional

La alocución en la UCA representa una de las intervenciones más esperadas de la agenda del pontífice en su visita a Buenos Aires. Sus palabras resuenan directamente en el debate sobre las condiciones del mercado laboral, la educación técnica profesional y el rol de los sectores productivos en la Argentina actual.

Tras estas primeras definiciones, el Santo Padre continuó desglosando sus propuestas sobre el trabajo digno y la articulación entre el Estado, la academia y la sociedad civil.