El descargo de la exasesora de Milman tras las acusaciones: "No fui parte del atentado a Cristina Kirchner"

“Me están matando en Twitter. Me veo obligada a responder”, dijo Batlle Casas en un video publicado en sus redes sociales, donde también reconoció haber trabajado para Milman, aunque aseguró que su paso por el Congreso fue breve. “Soy abogada, trabajé durante ocho meses en 2022 y renuncié en octubre, antes de que se conocieran los escándalos vinculados al atentado. No tengo nada que ver, no fui parte de eso”, se defendió.