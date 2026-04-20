El desgarrador grito del nene de 12 años tras el horror en Claypole: "Es el brazo de mi mamá"

Al día siguiente volvió. Esta vez preguntó con más insistencia sobre el paradero de su mamá. La respuesta fue la misma, pero con un inquietante agregado: según contó después, el hombre le dijo que “no la iba a volver a ver más”.

homicidio claypole

El sábado por la mañana, el nene decidió volver y, aprovechando que Lesta no estaba, le pidió una pala a un vecino y juntos ingresaron a la vivienda. Se dirigieron directamente al terreno del fondo, donde empezaron a cavar.

A los pocos centímetros apareció un pedazo de tela y luego llegó lo peor: encontraron un brazo. El nene lo miró y lo reconoció de inmediato: “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, gritó.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales se acercaron al lugar y procedieron a retirar el cadáver. El cuerpo estaba “en avanzado estado de descomposición y tenía un trapo en la boca”, según detallaron fuentes del caso. La causa quedó en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, desde donde se ordenó la realización de la autopsia para determinar la data de muerte y la causa.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron el DNI de Brian Leandro Lesta, pareja de la víctima, quien ahora es intensamente buscado. Según indicaron familiares, no se lo ve desde hace aproximadamente dos semanas.

Para los vecinos, la escena fue un shock. “El vínculo parecía tranquilo, no se escuchaban discusiones ni se veían cosas raras”, contó Luis en diálogo con C5N y agregó: “Él parecía una persona normal. Lo que hizo me asustó, porque parecía un muchacho bueno”.

La causa fue caratulada como homicidio agravado y está en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, con intervención del Grupo Táctico de Operaciones y la DDI local, que trabajan para reconstruir las últimas horas de Gisela y dar con el principal sospechoso.