Miles de fieles acampan en las calles de Luján a la espera del papa León XIV
Desde las 10 de la mañana, el papa León XIV protagonizará lo que, sin duda, será una jornada histórica en Luján.
La Basílica de Luján se transformó en el epicentro de la devoción popular en la noche de este martes. Entre carpas, reposeras y fogones improvisados, miles de peregrinos pernoctan en las inmediaciones de la plaza central para asegurar un lugar en lo que será un hito para la historia católica del país: la misa presidida por el Papa León XIV.
El ambiente de vigilia mezcla cánticos, oraciones y un flujo constante de familias y jóvenes llegados de distintos puntos del país, a la espera de la última jornada del santa padre en Argentina. Para la comunidad local, la vigilia no solo representa un acto de fe, sino la antesala de una jornada con un despliegue logístico y litúrgico sin precedentes.
Madrugada de arte, fe en Luján: conexión con Devoto
La programación oficial del miércoles comenzará en las primeras horas del día. En el escenario montado en la explanada, la apertura artística estará a cargo del Ballet Sumampa y del reconocido músico Luciano Pereyra, quien aportará su voz a la vigilia en su ciudad natal.
En paralelo a los espectáculos en vivo, las pantallas gigantes instaladas a lo largo de la plaza transmitirán las imágenes de la actividad matutina del pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, donde realizará una emotiva visita a los reclusos del penal de Devoto antes de trasladarse hacia Luján.
Terminada la previa artística, se llevará a cabo uno de los momentos más solemnes de la mañana: la imagen original de la Virgen de Luján será trasladada desde el interior del templo hacia el atrio exterior, donde presidirá la celebración eucarística frente a la multitud.
Recorrido en papamóvil y misa junto al episcopado
El arribo del sumo pontífice a Luján está previsto cerca de las 10:00. A su llegada, León XIV abordará el papamóvil para realizar un recorrido a lo largo de la avenida principal, permitiendo el contacto cercano con la masa de peregrinos que colmará los accesos a la Basílica.
Posteriormente, el Papa presidirá la Santa Misa junto al pleno de los obispos argentinos. La musicalización de la liturgia estará a cargo del Coro Municipal "Ernesto Storani", en una ceremonia de alto valor simbólico para la Iglesia local.
Esta Eucaristía en Luján marcará el cierre de su agenda pastoral en la Argentina y contendrá su última gran alocución al pueblo argentino, antes de emprender el traslado directo hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para abordar el vuelo con destino a Lima, Perú, donde continuará su gira internacional.
La agenda del papa León XIV en su último día en Argentina
-
8:00: Visita institucional al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (Villa Devoto).
10:00: Misa central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, principal centro de peregrinación del país. (Jornada con feriado exclusivo en la Provincia de Buenos Aires)
-
13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa a su partida hacia Lima programada para las 14:00
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario