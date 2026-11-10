Miles de fieles acampan en las calles de Luján a la espera del papa León XIV

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Recorrido en papamóvil y misa junto al episcopado

El arribo del sumo pontífice a Luján está previsto cerca de las 10:00. A su llegada, León XIV abordará el papamóvil para realizar un recorrido a lo largo de la avenida principal, permitiendo el contacto cercano con la masa de peregrinos que colmará los accesos a la Basílica.

Posteriormente, el Papa presidirá la Santa Misa junto al pleno de los obispos argentinos. La musicalización de la liturgia estará a cargo del Coro Municipal "Ernesto Storani", en una ceremonia de alto valor simbólico para la Iglesia local.

Esta Eucaristía en Luján marcará el cierre de su agenda pastoral en la Argentina y contendrá su última gran alocución al pueblo argentino, antes de emprender el traslado directo hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para abordar el vuelo con destino a Lima, Perú, donde continuará su gira internacional.

La agenda del papa León XIV en su último día en Argentina