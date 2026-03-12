VIDEO: así fue la detención del "Chelo" Torres de Grupo Green

detencion chelo torres abuso sexual

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del juez Gustavo Banco, a pedido de la fiscal Lorena Piatelli, titular de la UFIyJ N°21.

La denuncia que originó la detención de Chelo Torres

La causa se inició el miércoles 11 de marzo a raíz de la denuncia efectuada por una mujer conocida en redes sociales como "Dulce Lilian", quien trabaja como influencer.

Según relató la presunta víctima, ella conduce un programa de streaming que se transmite a través de plataformas como YouTube y TikTok, y el lunes se había contactado con Torres para coordinar temas laborales.

De acuerdo con su testimonio, durante la madrugada del miércoles, el hombre se presentó en su domicilio y ambos se retiraron en la Volkswagen Suran.

Siempre según la denuncia, primero se dirigieron a una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, en sentido hacia Liniers, donde permanecieron durante algunas horas. La denunciante afirmó que durante ese tiempo Torres se mostró molesto porque, según le dijo, había sido complicado llegar hasta su casa. Ante esta situación, y en medio de un momento tenso, ella le pidió que la llevara nuevamente a su domicilio.

En ese trayecto, el músico detuvo el vehículo en la zona de Caguazú y la curva de Montes de Oca, en La Tablada, donde, según la acusación, la obligó a pasar al asiento trasero del automóvil y abusó sexualmente de ella. Luego del episodio, el hombre llevó nuevamente a la mujer a su vivienda y se retiró del lugar.

A partir de esa denuncia, la fiscalía ordenó diversas medidas investigativas que terminaron con el allanamiento y la detención del cantante, quien ahora deberá declarar ante la Justicia mientras continúa el avance de la causa.