VIDEO: así fue la detención del "Chelo" Torres de Grupo Green
El cantante de cumbia fue denunciado por presunto abuso sexual. Tras un allanamiento en su casa, quedó detenido.
Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, más conocido como “Chelo” y líder de la banda de cumbia Grupo Green, fue detenido durante un allanamiento realizado en su casa de La Matanza tras ser denunciado por una influencer por presunto abuso sexual con acceso carnal. El cantante se encuentra alojado en una celda de sede judicial y se espera su indagatoria en las próximas horas.
La detención de Chelo Torres se llevó a cabo el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en las calles Caguazu y Montes de Oca de la localidad de La Tablada. Allí, personal de Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza se hizo presente para llevar a cabo un allanamiento ordenado de forma urgente a raíz de la denuncia en su contra.
Durante el operativo, los efectivos no solo dieron con Torres sino que secuestraron varios elementos que podrían resultar claves para la causa. Entre ellos, la camioneta Volkswagen Suran en la cual se habría cometido el hecho denunciado por la víctima.
Además, en el lugar se incautaron dos teléfonos celulares, un disco rígido portátil y cinco pendrives. Los dispositivos serán analizados especialistas del área de Cibercrimen de para determinar si contienen información relevante para la investigación.
Tras la detención, el músico acusado fue trasladado y quedó alojado en una celda de la sede DDI de La Matanza a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones judiciales. En paralelo, se dispusieron pericias por parte de Policía Científica sobre el vehículo secuestrado.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del juez Gustavo Banco, a pedido de la fiscal Lorena Piatelli, titular de la UFIyJ N°21.
La denuncia que originó la detención de Chelo Torres
La causa se inició el miércoles 11 de marzo a raíz de la denuncia efectuada por una mujer conocida en redes sociales como "Dulce Lilian", quien trabaja como influencer.
Según relató la presunta víctima, ella conduce un programa de streaming que se transmite a través de plataformas como YouTube y TikTok, y el lunes se había contactado con Torres para coordinar temas laborales.
De acuerdo con su testimonio, durante la madrugada del miércoles, el hombre se presentó en su domicilio y ambos se retiraron en la Volkswagen Suran.
Siempre según la denuncia, primero se dirigieron a una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, en sentido hacia Liniers, donde permanecieron durante algunas horas. La denunciante afirmó que durante ese tiempo Torres se mostró molesto porque, según le dijo, había sido complicado llegar hasta su casa. Ante esta situación, y en medio de un momento tenso, ella le pidió que la llevara nuevamente a su domicilio.
En ese trayecto, el músico detuvo el vehículo en la zona de Caguazú y la curva de Montes de Oca, en La Tablada, donde, según la acusación, la obligó a pasar al asiento trasero del automóvil y abusó sexualmente de ella. Luego del episodio, el hombre llevó nuevamente a la mujer a su vivienda y se retiró del lugar.
A partir de esa denuncia, la fiscalía ordenó diversas medidas investigativas que terminaron con el allanamiento y la detención del cantante, quien ahora deberá declarar ante la Justicia mientras continúa el avance de la causa.
