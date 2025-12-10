El feriado confirmado del 12 de diciembre que beneficia a varios trabajadores

Aunque no es un asueto nacional, ofrece una pausa significativa para quienes viven o trabajan en las zonas alcanzadas por la medida. Este nuevo descanso se suma al feriado nacional del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una jornada tradicional que suele dar inicio a la temporada de calor, celebraciones y planes.