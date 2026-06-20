El feriado del lunes 22 de junio por el cual habrá un nuevo fin de semana largo

Por la celebración, los trabajadores de la administración municipal tendrán una jornada libre y podrán acceder a un fin de semana largo. En el caso de los empleados del sector público, la aplicación del descanso quedará sujeta a la decisión de cada empleador.

Por otra parte, el Gobierno nacional confirmó que no habrá traslado del feriado del 20 de junio, fecha que este año cae sábado. La jornada recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y, al tratarse de un feriado inamovible, no se modificará para generar un nuevo descanso extendido.

Calendario de feriados 2026

De cara a los próximos meses, el calendario de feriados 2026 ya tiene definidas las fechas de descanso y los días no laborables que quedan en el año: