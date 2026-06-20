El feriado del lunes 22 de junio por el cual habrá un nuevo fin de semana largo
Un nuevo feriado permitirá que miles de trabajadores accedan a un esperado fin de semana largo, ideal para descansar y organizar una escapada.
Luego del reciente fin de semana largo, miles de empleados tendrán la posibilidad de sumar otro descanso de tres jornadas consecutivas gracias a un nuevo feriado establecido para el lunes 22 de junio.
Sin embargo, esta fecha no tendrá alcance en todo el país como ocurrió con el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, ya que se trata de un asueto local destinado únicamente a determinados trabajadores y zonas específicas.
Los motivos del feriado del 22 de junio
La localidad de Laguna Blanca, Formosa, se prepara para celebrar su 112° aniversario fundacional el próximo lunes, una fecha especial para el municipio ubicado en el norte provincial. La ciudad fue creada en 1914 luego de la instalación de la Escuela Nacional N° 22, institución que actualmente lleva el nombre de Escuela de Frontera Nº 6 José Hernández.
Reconocida como uno de los destinos turísticos más destacados de la Región Norte, Laguna Blanca debe su nombre a la laguna cercana de aguas transparentes que caracteriza al lugar. Además, es considerada una puerta de entrada hacia una zona con una gran diversidad natural y cultural.
Por la celebración, los trabajadores de la administración municipal tendrán una jornada libre y podrán acceder a un fin de semana largo. En el caso de los empleados del sector público, la aplicación del descanso quedará sujeta a la decisión de cada empleador.
Por otra parte, el Gobierno nacional confirmó que no habrá traslado del feriado del 20 de junio, fecha que este año cae sábado. La jornada recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y, al tratarse de un feriado inamovible, no se modificará para generar un nuevo descanso extendido.
Calendario de feriados 2026
De cara a los próximos meses, el calendario de feriados 2026 ya tiene definidas las fechas de descanso y los días no laborables que quedan en el año:
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
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