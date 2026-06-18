El feriado por el Día de la Bandera cae sábado: ¿se traslada para un fin de semana largo?
La llegada de la fecha patria que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano genera dudas entre los argentinos sobre la posibilidad de un fin de semana largo.
La proximidad del 20 de junio, fecha en la que se celebra el Día de la Bandera en homenaje al creador de nuestra enseña patria, el General Manuel Belgrano, volvió a encender las dudas y la confusión entre los ciudadanos respecto a la configuración del calendario oficial de feriados nacionales.
Debido a que este año la conmemoración cae un día sábado, muchos comenzaron a especular con la posibilidad de que la jornada de descanso se trasladara al viernes anterior o al lunes posterior para dar forma a un fin de semana largo.
Sin embargo, las especulaciones quedaron descartadas por la normativa que regula los días no laborables en el territorio nacional.
20 de junio, feriado inamovible
De acuerdo con la legislación que rige el cronograma de días festivos administrado por el Ministerio del Interior, el Día de la Bandera está catalogado bajo la condición de feriado nacional inamovible.
Esto significa que, a diferencia de los denominados "feriados trasladables" que buscan fomentar el turismo interno, la fecha no puede sufrir modificaciones bajo ninguna circunstancia y debe conmemorarse estrictamente el día de la semana en que cae de forma natural.
Por lo tanto, el feriado se mantendrá asentado el sábado 20 de junio, funcionando como un día de descanso habitual para quienes realizan actividades laborales durante el fin de semana, pero sin generar un puente turístico ni un beneficio de descanso extra para la mayoría de los trabajadores que cumplen tareas de lunes a viernes.
¿Cuándo vuelve a haber un fin de semana largo?
Quienes esperaban con ansias un receso prolongado deberán guardar las valijas y armarse de paciencia. Al quedar el 20 de junio fijado en el sábado, la agenda oficial marca que el próximo fin de semana largo tendrá lugar recién en el mes de julio.
Para ese entonces, la llegada del Día de la Independencia (9 de julio) abrirá una nueva ventana en el almanaque que permitirá, según lo dispuesto para este período, disfrutar de un descanso extendido antes de encarar la segunda mitad del año.
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