El feriado sorpresivo que agrega un día de descanso a la última semana de abril

Esta fecha especial no responde a motivos religiosos ni patrióticos, sino a una conmemoración vinculada a la memoria y el respeto entre pueblos. Se trata de un día que recuerda uno de los hechos históricos más dolorosos del siglo XX y que en Argentina fue incorporado al calendario oficial en 2007.

El feriado del 24 de abril: los motivos

El jueves 24 de abril se conmemora en Argentina el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Esta fecha rinde homenaje a las víctimas del genocidio armenio, ocurrido en 1915, y busca generar conciencia sobre la convivencia, la paz y el reconocimiento de las diversidades culturales.

A través de la ley 26.199, sancionada en 2007, se estableció que cada 24 de abril sea un día no laborable para quienes adhieran a la comunidad armenia. Sin embargo, muchos empleadores ofrecen a todos sus trabajadores la posibilidad de tomarse la jornada libre.

Como es un día no laborable y no feriado, no existe obligación para las empresas de otorgar el descanso. Quienes trabajen esa fecha cobrarán su salario habitual, sin recargos, como en cualquier jornada normal.

Calendario de feriados 2025

Además de esta fecha especial de abril, el calendario 2025 trae varios días de descanso confirmados, tanto feriados como fines de semana largos. Algunos de los más relevantes son: