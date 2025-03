El Frente Renovador presentó un pedido de juicio político a la fiscal que liberó al asesino de Kim

En la denuncia formal presentada por el partido que conduce Sergio Massa, se recuerda que la ley Enjuiciamiento de Magistrados 14441, en su articulo 20, prevé como causales de jury para jueces y fiscales “la incompetencia, la negligencia y el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”.

Tambien se solicitó la investigacion por la posible violación de la fiscal al artículo 274 del Codigo Penal Argentino, vinculado a funcionarios públicos y judiciales que no persigan debidamente a delincuentes.

kim y asesino.jfif Kim y su presunto asesino, liberado por la fiscal Caldera.

El pedido de juicio politico cuenta con las firmas de referentes massistas como el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, la senadora provincial Sofía Vannelli, y los diputados provinciales Rubén Eslaiman y Juan Martín Malpeli.

El pedido público de Sergio Massa

Pedido de jury se hace eco de las expresiones formuladas este viernes por Sergio Massa a través de las redes sociales, donde dijo que “vemos en el dolor de la familia de Kim, el fracaso del sistema judicial”.

“Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarlas para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística”, declaró el exministro de Economía.

Por otro lado, Massa aseguró que “la seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias. Así lo dijimos y así lo hicimos cuando gobernamos Tigre, lo seguimos diciendo ahora y lo diremos siempre”.

“La propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa (hoy tapa de The New York Times), no es una respuesta a las víctimas de inseguridad. Ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país”, aseveró.

