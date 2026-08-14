Hay feriado nacional este lunes: cómo se cobra según los artículos 166 y 155 de la Ley de Contrato de Trabajo.

A tener en cuenta: la diferencia entre feriado nacional y día no laborable

No son lo mismo. En los días no laborables (como el Jueves Santo), la decisión de trabajar depende del empleador y, en caso de trabajarse, se paga como un día común, sin ningún recargo. En tanto, si se trabaja un feriado nacional -tales como Día de la Independencia o Viernes Santo- se pagan al doble.