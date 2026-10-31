El Congreso sancionó apenas 11 leyes en 2025 y marcó la cifra más baja desde el regreso de la democracia

El Poder Legislativo atravesó un período de parálisis histórica que encendió todas las alarmas en el sistema político argentino. Según surge de un detallado relevamiento institucional, el Congreso de la Nación logró sancionar apenas 11 leyes durante todo el año 2025, lo que representa la cifra más baja registrada desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983. Este número contrasta de forma brutal con la media histórica del período, ubicada holgadamente por encima de las 122 normas anuales, dejando un saldo de más de un centenar de leyes menos que el promedio general.