El Gobierno firmó la Resolución 87/2026 que une empleo y recuperación de consumos problemáticos
A través de una nueva medida, el Gobierno oficializó la creación del Programa Piloto Aliados en la órbita de la SEDRONAR para promover empleo y capacitación.
Con la publicación de la reciente normativa oficial en la materia, las autoridades formalizaron una iniciativa innovadora. En este sentido, la SEDRONAR diseñó e impulsó una estrategia de empleo y capacitación que busca la inclusión sociolaboral plena de aquellas personas que transitan etapas avanzadas de tratamientos por consumos problemáticos.
Cómo funciona el nuevo programa de Empleo y Capacitación
El flamante Programa Piloto Aliados propone articular directamente con distintos actores del sector público y privado, a quienes se los denominará "Aliados". Estos participantes colaborarán de forma voluntaria, sin que esto represente una erogación presupuestaria adicional para las arcas del Estado Nacional.
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El proceso de inclusión se desarrollará mediante distintas etapas para los beneficiarios seleccionados:
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Primera etapa: Consiste en brindar capacitación en habilidades blandas para facilitar la adaptación y el sostenimiento en los entornos de trabajo.
Segunda etapa: Se enfocará de lleno en la enseñanza técnica y la formación en oficios certificados.
Tercera etapa: Estará destinada exclusivamente a la inserción laboral y el fomento de la empleabilidad a través de las vacantes que ofrezcan las entidades adheridas[cite: 5].
Durante todo este camino de formación, los participantes del programa contarán con el apoyo constante de Referentes Aliados. Se trata de estudiantes avanzados de carreras afines que brindarán su acompañamiento terapéutico y social bajo la modalidad de prácticas formativas no rentadas para asegurar que los beneficiarios cumplan con sus objetivos de integración.
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