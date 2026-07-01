El Gobierno firmó la Resolución 87/2026 que une empleo y recuperación de consumos problemáticos

Primera etapa: Consiste en brindar capacitación en habilidades blandas para facilitar la adaptación y el sostenimiento en los entornos de trabajo.

Segunda etapa: Se enfocará de lleno en la enseñanza técnica y la formación en oficios certificados .

Tercera etapa: Estará destinada exclusivamente a la inserción laboral y el fomento de la empleabilidad a través de las vacantes que ofrezcan las entidades adheridas[cite: 5].

Durante todo este camino de formación, los participantes del programa contarán con el apoyo constante de Referentes Aliados. Se trata de estudiantes avanzados de carreras afines que brindarán su acompañamiento terapéutico y social bajo la modalidad de prácticas formativas no rentadas para asegurar que los beneficiarios cumplan con sus objetivos de integración.