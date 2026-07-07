El gobierno de Javier Milei avanza en la reforma del sistema de registros de propiedad automotor

Digitalización total de trámites , el proceso incluye validación automática de identidad, incorporación digital de documentación, pago y firma digital, consulta online del estado del trámite y emisión electrónica de documentación registral.

, el proceso incluye validación automática de identidad, incorporación digital de documentación, pago y firma digital, consulta online del estado del trámite y emisión electrónica de documentación registral. Simplificación y reducción de trámites , el universo de trámites se reducirá hasta mantener solo categorías troncales, como inscripción inicial, transferencia de dominio, constitución y cancelación de garantías, baja registral y medidas cautelares, entre otras.

, el universo de trámites se reducirá hasta mantener solo categorías troncales, como inscripción inicial, transferencia de dominio, constitución y cancelación de garantías, baja registral y medidas cautelares, entre otras. Digitalización del acervo documental , los legajos en papel almacenados en los registros seccionales pasarán a repositorios digitales, lo que reducirá costos y permitirá el acceso remoto a los antecedentes registrales.

, los legajos en papel almacenados en los registros seccionales pasarán a repositorios digitales, lo que reducirá costos y permitirá el acceso remoto a los antecedentes registrales. Interoperabilidad con otros organismos , la información disponible en otros organismos del Estado no podrá volver a ser exigida al ciudadano.

, la información disponible en otros organismos del Estado no podrá volver a ser exigida al ciudadano. Reorganización de la red de registros seccionales. La red de más de 1.500 registros distribuidos en todo el país se reorganizará de manera progresiva. Solo habrá oficinas de asistencia presencial para quienes tengan dificultades de acceso tecnológico

En paralelo, y por medio de la Resolución 308/2026, se creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como nueva unidad de medida para calcular los aranceles de los trámites registrales de automotores en todo el país. Así se reemplazó un esquema de más de 100 trámites con valores y particularidades individuales que el propio ministerio reconoció como “complejo”.

El valor del MRPA se fijó en 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), la unidad de referencia creada por el Banco Central (BCRA). A partir de su entrada en vigencia, ese valor se actualizará de forma cuatrimestral según la cotización de la UVA del día hábil anterior al inicio de cada período. La DNRNPACP tiene un plazo de 20 días hábiles para proponer al ministerio un método de clasificación y asignación de módulos para cada uno de los trámites previstos en la normativa vigente. El objetivo es que todos los aranceles queden expresados en la nueva unidad de medida.

La resolución también modifica el sistema de liquidación de los ingresos que perciben los encargados de los registros seccionales. Según el nuevo esquema, estos se conforman con el remanente de la recaudación una vez descontados determinados aranceles y el costo de los elementos registrales utilizados en cada período.

Resolución 306/2026: