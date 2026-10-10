El Gobierno oficializó un cambio rotundo para el feriado del lunes 12 de octubre: cómo queda el fin de semana
La administración de Javier Milei ratificó el cambio para el inminente feriado nacional, medida que continúa generando controversias.
En un profundo viraje respecto a los lineamientos de derechos humanos sostenidos durante las últimas décadas, el Gobierno Nacional oficializó la modificación en la denominación del presente feriado del 12 de octubre, que vuelve a llamarse formalmente "Día de la Raza".
La actualización, ya visible en las comunicaciones institucionales y en el portal oficial argentina.gob.ar, entierra definitivamente el nombre de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", una nomenclatura que se había mantenido vigente de forma ininterrumpida entre 2010 y 2023.
De esta manera, la administración de Javier Milei plasma en los calendarios oficiales la línea conceptual que ya había adelantado en sus redes sociales, reivindicando la fecha como el hito de la llegada de Cristóbal Colón a América y el inicio de la civilización en el continente.
La medida gubernamental generó, desde su primera implementación en 2024, un inmediato rechazo en diversos sectores sociales, políticos y académicos. Organismos defensores de los derechos humanos y referentes de comunidades de pueblos originarios salieron al cruce de la decisión, calificando la restitución de la vieja denominación como un "retroceso institucional" y un acto de negacionismo frente a la matriz pluri y multicultural que conforma la identidad argentina.
Cómo queda el fin de semana largo con el feriado del lunes 12 de octubre
Más allá de la fuerte controversia simbólica y política desatada en torno al nombre, el calendario oficial determinó el impacto práctico del asueto en el tramo final del año:
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Inamovilidad de la fecha: Aunque el 12 de octubre suele operar bajo el régimen de feriados trasladables, la administración central resolvió mantener el descanso en su jornada original, cayendo este lunes.
Fin de semana XXL/extendido: De este modo, el esquema formal garantiza un descanso de tres días consecutivos —sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre—, una pausa clave que motoriza el turismo interno y el movimiento recreativo en distintos puntos del país, conviviendo a la par con los operativos viales, cortes en autopistas por eventos deportivos y las alertas meteorológicas que condicionan el tiempo en varias regiones.
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