El Gobierno oficializó un cambio rotundo para el feriado del lunes 12 de octubre: cómo queda el fin de semana

El Gobierno oficializó un cambio rotundo para el feriado del lunes 12 de octubre

La medida gubernamental generó, desde su primera implementación en 2024, un inmediato rechazo en diversos sectores sociales, políticos y académicos. Organismos defensores de los derechos humanos y referentes de comunidades de pueblos originarios salieron al cruce de la decisión, calificando la restitución de la vieja denominación como un "retroceso institucional" y un acto de negacionismo frente a la matriz pluri y multicultural que conforma la identidad argentina.