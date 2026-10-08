Feriado 12 de octubre: una familia necesita $1.072.600 para viajar, lo que equivale al 53% del salario medio
Un nuevo informe económico detalla el costo de las escapadas para el próximo feriado con fin de semana largo y analiza la evolución del poder adquisitivo.
De cara al próximo feriado con fin de semana largo, planificar una escapada dentro de la Argentina demanda un esfuerzo para los hogares. Según el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de (INECO), una familia tipo necesita en promedio $1.072.600 para cubrir los costos básicos de traslado y alojamiento en los principales destinos del país.
El impacto en los bolsillos y la evolución del poder adquisitivo turístico
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El monto estimado representa exactamente el 53% del salario medio de los trabajadores estables (medido a través del RIPTE, cuyo promedio estimado se ubica en $2.012.755). Al realizar la comparación interanual frente al mismo período de 2025, el informe advierte que la relación entre el costo de los viajes y los ingresos se incrementó, lo que se traduce en una reducción del poder adquisitivo turístico del 4,2%.
Si bien en términos nominales todos los destinos registraron aumentos en sus tarifas —impulsados principalmente por los valores de los hospedajes frente a un costo de transporte menos disperso—, los salarios no lograron acompañar dicha suba, restando accesibilidad a las vacaciones locales.
Cuánto cuesta viajar según el destino elegido en el fin de semana largo
El relevamiento expone una marcada brecha presupuestaria entre los diferentes puntos turísticos de la geografía nacional, detallando tanto el costo total para un grupo familiar como la cantidad de salarios necesarios para afrontarlo:
- San Carlos de Bariloche: encabeza la lista como el punto más costoso, demandando $2.224.355 (1,11 salarios).
- San Martín de los Andes: se ubica en el segundo lugar con $2.113.318 (1,05 salarios).
- Puerto Madryn: requiere una inversión promedio de $1.794.535 (0,89 salarios).
- Mendoza: alcanza los $1.429.674 (0,71 salarios).
- Ciudad de Córdoba: demanda $1.174.355 (0,58 salarios).
- Puerto Iguazú: se posiciona como una opción más accesible en el norte con $985.717 (0,49 salarios).
- Mar del Plata: en la Costa Atlántica, vacacionar cuesta unos $790.657 (0,39 salarios).
- San Antonio de Areco: se consolida como el destino relevado más económico, con un presupuesto de $578.207 (0,29 salarios).
Destinos ganadores y metodología de cálculo
El análisis económico remarca que los lugares que se han vuelto relativamente más accesibles o atractivos en términos de costos comparativos respecto al año anterior son San Antonio de Areco, Rosario y Mar de las Pampas. En la vereda opuesta, aquellos que incrementaron fuertemente su costo relativo resultaron ser San Carlos de Bariloche, La Rioja y Puerto Madryn.
Para llegar a estas conclusiones, la metodología contempla los gastos de traslado en micro y el alojamiento para una familia tipo clásica (conformada por dos adultos y dos niños), excluyendo deliberadamente consumos adicionales como gastronomía, compras o recreación, los cuales varían de acuerdo a los hábitos de cada hogar.
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