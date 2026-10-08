Feriado 12 de octubre: una familia necesita $1.072.600 para viajar, lo que equivale al 53% del salario medio

San Carlos de Bariloche: encabeza la lista como el punto más costoso, demandando $2.224.355 (1,11 salarios).

encabeza la lista como el punto más costoso, demandando $2.224.355 (1,11 salarios). San Martín de los Andes: se ubica en el segundo lugar con $2.113.318 (1,05 salarios).

se ubica en el segundo lugar con $2.113.318 (1,05 salarios). Puerto Madryn: requiere una inversión promedio de $1.794.535 (0,89 salarios).

requiere una inversión promedio de $1.794.535 (0,89 salarios). Mendoza: alcanza los $1.429.674 (0,71 salarios).

alcanza los $1.429.674 (0,71 salarios). Ciudad de Córdoba: demanda $1.174.355 (0,58 salarios).

demanda $1.174.355 (0,58 salarios). Puerto Iguazú: se posiciona como una opción más accesible en el norte con $985.717 (0,49 salarios).

se posiciona como una opción más accesible en el norte con $985.717 (0,49 salarios). Mar del Plata: en la Costa Atlántica, vacacionar cuesta unos $790.657 (0,39 salarios).

en la Costa Atlántica, vacacionar cuesta unos $790.657 (0,39 salarios). San Antonio de Areco: se consolida como el destino relevado más económico, con un presupuesto de $578.207 (0,29 salarios).

Destinos ganadores y metodología de cálculo

El análisis económico remarca que los lugares que se han vuelto relativamente más accesibles o atractivos en términos de costos comparativos respecto al año anterior son San Antonio de Areco, Rosario y Mar de las Pampas. En la vereda opuesta, aquellos que incrementaron fuertemente su costo relativo resultaron ser San Carlos de Bariloche, La Rioja y Puerto Madryn.

Para llegar a estas conclusiones, la metodología contempla los gastos de traslado en micro y el alojamiento para una familia tipo clásica (conformada por dos adultos y dos niños), excluyendo deliberadamente consumos adicionales como gastronomía, compras o recreación, los cuales varían de acuerdo a los hábitos de cada hogar.