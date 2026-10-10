Feriados nacionales de octubre: cuándo es el próximo fin de semana largo y los cambios confirmados

Próximo fin de semana largo: abarcará del sábado 10 al lunes 12 de octubre de 2026, con tres jornadas consecutivas de descanso.

abarcará del sábado 10 al lunes 12 de octubre de 2026, con tres jornadas consecutivas de descanso. Feriado del 12 de octubre: es un feriado nacional. Quienes deban trabajar ese día tienen derecho a cobrar la remuneración correspondiente, con un recargo del 100% según la Ley de Contrato de Trabajo.

es un feriado nacional. Quienes deban trabajar ese día tienen derecho a cobrar la remuneración correspondiente, con un recargo del 100% según la Ley de Contrato de Trabajo. Feriado de noviembre: se anunció el lunes 9 de noviembre de 2026 como una jornada de descanso por la visita oficial del papa León XIV .

se anunció el lunes 9 de noviembre de 2026 como una jornada de descanso por la visita oficial del papa . Dos fines de semana largos en noviembre: las fechas previstas abarcan del sábado 7 al lunes 9 y del sábado 21 al lunes 23 de noviembre de 2026.

La confirmación oficial que sacude noviembre 2026: nuevo feriado nacional por el papa León XIV

La principal novedad para la planificación turística y laboral llegará en noviembre. Según el texto original, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la llegada del papa León XIV a la Argentina.

La medida, que se habría coordinado con representantes de la Iglesia y autoridades provinciales para organizar la primera visita papal al país en casi 40 años, daría lugar a un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.

De esta manera, noviembre sumaría otro período de descanso y se combinaría con el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se trasladará al lunes 23 de noviembre. Así, el calendario ofrecería dos oportunidades para disfrutar de un fin de semana largo durante el penúltimo mes del año.

Qué provincias tendrán tres días consecutivos de feriado por la visita papa

El esquema de feriados de noviembre también contempla jornadas de descanso diferenciadas según la provincia. De acuerdo con el texto original, el decreto presidencial establece un cese de actividades para el lunes 9 de noviembre en todo el país y suma medidas especiales para organizar la circulación y garantizar la seguridad durante los eventos previstos por la visita del papa León XIV.

Según los artículos 3 y 4 de la norma mencionada, el martes 10 de noviembre habrá asueto en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, el miércoles 11 la medida alcanzará a la provincia de Buenos Aires.

La situación será diferente en Río Negro y Neuquén, donde las actividades comerciales, administrativas y educativas retomarán su funcionamiento habitual tanto el martes como el miércoles.