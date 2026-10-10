Feriados nacionales de octubre: cuándo es el próximo fin de semana largo y los cambios confirmados
Los feriados de octubre y noviembre traen nuevas fechas para descansar: conocé cuándo será el próximo fin de semana largo y qué cambia por la visita de León XIV.
La posibilidad de disfrutar de una pausa en la rutina laboral vuelve a estar en el horizonte de los argentinos. Después de un septiembre sin feriados nacionales, el calendario oficial de feriados de octubre trae una oportunidad para descansar y aprovechar los primeros días de la primavera.
El lunes 12 de octubre fue confirmado como feriado nacional inamovible por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer al comienzo de la semana, permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, inclusive.
De cara a noviembre, la visita del papa León XIV también aparece en la agenda de fechas que podrían modificar la rutina habitual, por lo que conviene revisar el calendario y organizar con anticipación los próximos días de descanso.
La sorpresa que llega después del fin de semana largo de octubre 2026
La organización de los últimos meses del año suma una novedad que cambiará el calendario de noviembre. A los descansos previstos se agrega una fecha vinculada con la visita del papa León XIV, que modifica la agenda de feriados y abre nuevas posibilidades para planificar escapadas.
- Próximo fin de semana largo: será del sábado 10 al lunes 12 de octubre de 2026, con tres días consecutivos de descanso.
- Situación del feriado del 12 de octubre: se trata de un feriado nacional. Si un trabajador presta servicios durante esa jornada, corresponde el pago según las reglas de la Ley de Contrato de Trabajo, con un recargo equivalente al 100% sobre el salario habitual.
- Novedad de noviembre: el lunes 9 de noviembre de 2026 fue señalado como feriado nacional por la visita oficial del papa León XIV.
- Dos fines de semana largos en noviembre: el calendario contempla los períodos del sábado 7 al lunes 9 y del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.
Feriados octubre 2026: el descanso del lunes 12
El calendario de feriados incorpora una novedad para noviembre que podría cambiar los planes de descanso de los argentinos. La fecha relacionada con la visita del papa León XIV se suma a las jornadas previstas y abre la posibilidad de organizar nuevas escapadas durante el último tramo del año.
- Próximo fin de semana largo: abarcará del sábado 10 al lunes 12 de octubre de 2026, con tres jornadas consecutivas de descanso.
- Feriado del 12 de octubre: es un feriado nacional. Quienes deban trabajar ese día tienen derecho a cobrar la remuneración correspondiente, con un recargo del 100% según la Ley de Contrato de Trabajo.
- Feriado de noviembre: se anunció el lunes 9 de noviembre de 2026 como una jornada de descanso por la visita oficial del papa León XIV.
- Dos fines de semana largos en noviembre: las fechas previstas abarcan del sábado 7 al lunes 9 y del sábado 21 al lunes 23 de noviembre de 2026.
La confirmación oficial que sacude noviembre 2026: nuevo feriado nacional por el papa León XIV
La principal novedad para la planificación turística y laboral llegará en noviembre. Según el texto original, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la llegada del papa León XIV a la Argentina.
La medida, que se habría coordinado con representantes de la Iglesia y autoridades provinciales para organizar la primera visita papal al país en casi 40 años, daría lugar a un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.
De esta manera, noviembre sumaría otro período de descanso y se combinaría con el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se trasladará al lunes 23 de noviembre. Así, el calendario ofrecería dos oportunidades para disfrutar de un fin de semana largo durante el penúltimo mes del año.
Qué provincias tendrán tres días consecutivos de feriado por la visita papa
El esquema de feriados de noviembre también contempla jornadas de descanso diferenciadas según la provincia. De acuerdo con el texto original, el decreto presidencial establece un cese de actividades para el lunes 9 de noviembre en todo el país y suma medidas especiales para organizar la circulación y garantizar la seguridad durante los eventos previstos por la visita del papa León XIV.
Según los artículos 3 y 4 de la norma mencionada, el martes 10 de noviembre habrá asueto en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, el miércoles 11 la medida alcanzará a la provincia de Buenos Aires.
La situación será diferente en Río Negro y Neuquén, donde las actividades comerciales, administrativas y educativas retomarán su funcionamiento habitual tanto el martes como el miércoles.
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