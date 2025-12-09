El Gobierno porteño obliga a maestros a usar un sistema digital para registrar su presentismo

“Instrumentado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el registro de datos biométricos deberá completarse antes de nalizar el ciclo lectivo 2025”, destaca el comunicado oficial y suma: “Al día de hoy, el 99% de los establecimientos educativos de nivel inicial, primaria y secundaria de la Ciudad ya cuenta con el dispositivo para registrar diariamente el ingreso y egreso del personal. Para completar y facilitar el trámite de enrolamiento se instalarán postas de atención que estarán habilitadas hasta el 22 de diciembre. El 50% de los docentes, más de 28 mil, ya se encuentra enrolado, en tanto que otros 15 mil usan los dispositivos en instancia de prueba”.