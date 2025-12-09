El Gobierno porteño obliga a maestros a usar un sistema digital para registrar su presentismo
Regirá a partir del 2026 y será el único mecanismo válido para registrar a diario el ingreso y egreso.
El presentismo docente en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires fue digitalizada y desde el próximo ciclo lectivo el ingreso y egreso será con huella digital, lo que permitirá “un sistema ágil, transparente y unificado”.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, informó que a partir del comienzo de clases del año próximo será obligatorio que todos los docentes de la Ciudad usen un sistema digital, “tratándose así de un mecanismo más ágil y transparente para registrar su presentismo”.
Para lograr esta nueva actualización, los docentes deberán efectuar un enrolamiento biométrico antes del 22 de diciembre de 2025.
“Instrumentado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el registro de datos biométricos deberá completarse antes de nalizar el ciclo lectivo 2025”, destaca el comunicado oficial y suma: “Al día de hoy, el 99% de los establecimientos educativos de nivel inicial, primaria y secundaria de la Ciudad ya cuenta con el dispositivo para registrar diariamente el ingreso y egreso del personal. Para completar y facilitar el trámite de enrolamiento se instalarán postas de atención que estarán habilitadas hasta el 22 de diciembre. El 50% de los docentes, más de 28 mil, ya se encuentra enrolado, en tanto que otros 15 mil usan los dispositivos en instancia de prueba”.
“La implementación de la huella digital es parte de nuestro plan estratégico que busca digitalizar todos los procesos administrativos escolares para que aumente el tiempo de enseñanza y aprendizaje y disminuya la carga burocrática que genera la administración en papel”, sostuvo la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.
Los argumentos del Gobierno porteño
- Modernización administrativa: sustitución progresiva de registros en papel por un sistema digital estandarizado.
- Trazabilidad y transparencia: registros en tiempo real que facilitan auditorías y control de presentismo.
- Eficiencia en liquidaciones: datos integrados al sistema de liquidación de haberes para aplicar altas y bajas con mayor precisión.
- Homologación técnica: sólo se usarán dispositivos y sistemas certiï¬cados por la Subsecretaría competente.
- Protocolo ante contingencias: procedimiento formal para notiï¬car y resolver contingencias, con posibilidad de investigación si se detecta daño intencional.
- Plazo y apoyo para enrolamiento: postas y turnos autogestionados para completar el registro biométrico antes de la fecha límite.
En caso de que los dispositivos no funcionen, la resolución establece un protocolo, a través del cual las autoridades de cada establecimiento deberán notiï¬car a la Dirección General de Planiï¬cación y Control Operativo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario