El papa León XIV llamó a "revitalizar" la educación en la Doctrina Social de la Iglesia
A días de su visita y a contramano de las políticas libertarias, el papa León XIV instó a que quienes ocupan cargos políticos trabajen siempre por el bien común
En la previa de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV encabezó este miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro y reclamó que las comunidades cristianas se conviertan en “oasis de paz y justicia, para apoyar el desarrollo integral de nuestra sociedad”
“Reitero mi exhortación a las comunidades cristianas a revitalizar la educación en la Doctrina Social de la Iglesia”, pidió el Sumo Pontífice. Con estas palabras, el papa León XIV cerró su mensaje en el marco de la audiencia general de los miércoles, que congregó como todos los miércoles en la plaza de San Pedro a miles de fieles llegados de todas partes del mundo.
León XIV reflexionó sobre los capítulos III y IV de la constitución pastoral ‘Gaudium et spes’, que están dedicados a la vida económico-social y a la comunidad política, con un énfasis especial en el tema de la paz. En ese sentido reclamó que “nuestras comunidades cristianas se conviertan en oasis de paz y justicia, para apoyar el desarrollo integral de nuestra sociedad”.
Y recordó que “la dimensión social no solo forma parte de la naturaleza humana, sino también de nuestra fe en Cristo. Desde esta perspectiva, los Padres conciliares presentan la visión católica del desarrollo económico, poniendo el trabajo en el centro”.
Según sus palabras, “el Concilio Vaticano II nos recuerda aquí un principio central en el magisterio social, que es el destino universal de los bienes, refiriéndose de modo particular a la comunidad política”. “Sea cual fuere la forma histórica de dicha comunidad, el ejercicio de la autoridad civil debe realizarse siempre en función del bien común”, advirtió.
En sus saludos en los distintos idiomas, el Papa instó a rogar al Señor para que “quienes ocupan cargos políticos trabajen siempre por el bien común, procurando salvaguardar el don de la paz”.
Y siguió: “nuestra fe en Cristo nos invita a hacer de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con la sociedad una herramienta para servir al bien común, preservar la dignidad humana y construir la paz”.
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