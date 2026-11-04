El papa León XIV llamó a "revitalizar" la educación en la Doctrina Social de la Iglesia

En sus saludos en los distintos idiomas, el Papa instó a rogar al Señor para que “quienes ocupan cargos políticos trabajen siempre por el bien común, procurando salvaguardar el don de la paz”.

Y siguió: “nuestra fe en Cristo nos invita a hacer de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con la sociedad una herramienta para servir al bien común, preservar la dignidad humana y construir la paz”.