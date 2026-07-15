El Obelisco, otra vez el corazón del festejo: Argentina eliminó a Inglaterra y el país festeja

Pero, por encima de cualquier cábala o símbolo, el reconocimiento fue para este plantel. Un grupo que volvió a demostrar que el talento y el sacrificio pueden ir de la mano, que nunca deja de creer y que pelea cada partido hasta el final.

Ahora queda un último paso. Argentina volverá a disputar una final del Mundial con la ilusión intacta y el sueño de millones de hinchas que ya imaginan una nueva vuelta olímpica. La esperanza está más viva que nunca y todo un país volverá a unirse detrás de un mismo objetivo: volver a ser campeón del mundo.

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