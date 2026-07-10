Así será el fuerte operativo de seguridad en el Obelisco por el partido de la Selección Argentina
El Ministerio de Seguridad porteño se prepara para lo que podría ser una noche de festejos en la calle: anticipó que habrá 800 efectivos y controles preventivos.
De cara al partido de cuartos de final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina enfrentará a Suiza este sábado a las 22, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzará el operativo de seguridad en las inmediaciones al Obelisco, en caso de que el resultado sea favorable para la Albiceleste y los argentinos salgan a las calles a festejar.
La medida busca evitar que se repitan los incidentes del martes pasado en ese mismo punto neurálgico de la Ciudad, cuando el festejo por la épica remontada ante Egipto se vio empañado por disturbios que dejaron 19 detenidos por destrozos y resistencia a la autoridad. Para aquel encuentro de octavos de final, hubo 500 efectivos.
El operativo de seguridad en el Obelisco en caso de que la Selección Argentina le gane a Suiza
Ahora, las autoridades decidieron elevar el número de agentes a 800, los cuales estarán ubicados en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad. El personal tendrá la orden de revisar “heladeritas” y bolsos “sospechosos” con el fin de detectar elementos peligrosos o cualquier objeto que pueda provocar disturbios en la calle.
En declaraciones al medio MDZ, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, señaló: "Tenemos previsto un servicio mucho más grande. Por supuesto que vamos a permitir que también festejen si la Selección gana. Vamos a estar un poco más cerca para que se note la presencia y evitar que esos inadaptados afecten al resto la sociedad que quiere festejar".
Probables formaciones de Argentina vs. Suiza
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.
Datos de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026
- Hora: 22 (Argentina)
- Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)
- Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
- Transmisión: Telefe, DSports, TV Pública, TyC Sports
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