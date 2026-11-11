El papa León XIV en la cárcel de Devoto: un preso se quebró al hablar de sus adicciones
El detenido, de 32 años, contó cómo el consumo de drogas y alcohol lo alejó de su familia y se emocionó al pedir perdón a sus hijas.
El papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto, en la última jornada de su viaje apostólico por Argentina. Durante la ceremonia, dos presos compartieron sus testimonios sobre sus problemas de adicciones y el camino que encontraron en la fe católica.
Uno de ellos fue Maximiliano, de 32 años, quien se quebró al recordar las consecuencias del consumo de drogas y alcohol en su vida.
“Quiero contarle cómo este paso por el penal está transformando mi vida”, comenzó leyendo. Luego, describió los años en los que las adicciones marcaron su vida: “Durante muchos años lo cotidiano fueron las drogas y el alcohol. Vivía de noche, pasando días enteros sin dormir. Me alejé de mi familia y hoy me arrepiento profundamente de haberme distanciado y haber perdido un tiempo con mis hijas que ya no vuelve”.
Según relató, su detención significó un punto de inflexión que lo llevó a encontrar la “libertad interior”. “De repente, ese ritmo frenético que parecía imparable se detuvo y tuve la claridad y el golpe de realidad que tanto necesitaba”, expresó.
Ya en el penal, comenzó a asistir a la capilla y encontró en la religión una nueva motivación. “Así me reencontré con mi verdadera esencia y con Jesús”, sostuvo. También recordó momentos de su infancia vinculados con la Iglesia: “Volví a sentirme un hijo amado por Dios, a reconocer lo bueno que hay en mí y a reencontrarme con ese niño interior para volver a verlo sonreír”.
Maximiliano manifestó su deseo de reconstruir su vida y recuperar el vínculo con sus seres queridos. “Hoy quiero dejar atrás todo lo malo. Deseo construir una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas, viviendo una realidad sana, no una fantasía”, leyó.
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando expresó su arrepentimiento. “Siento una profunda necesidad de pedirle perdón a mi familia, a la mamá de mis hijas, a mis hijas y, de manera especial, a todas las personas a las que les hice daño”, dijo, mientras se le quebraba la voz por la emoción.
“La droga es una verdadera pandemia”, advirtió. Además, dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “Aunque todo parezca oscuro y esté la sensación de que el mundo se viene encima, les aseguro que se puede salir. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, hay una vida que merece ser vivida. Pidan ayuda. Dios siempre está ahí, solo depende de nosotros animarnos a buscarlo”.
Antes de terminar, agradeció la oportunidad de compartir su historia, a su familia y a quienes lo acompañaron en su formación. “Siento el deseo de ayudar y de devolverle algo a la sociedad brindándome al prójimo. Solo el amor cambiará el mundo y Dios es amor. Que Dios los bendiga. Gracias, Santo Padre”, concluyó.
De la ceremonia participó un grupo reducido de entre 72 y 75 internos de buena conducta que están próximos a recuperar su libertad.
El papa León XIV fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en la puerta del complejo penitenciario, y el encuentro se realizó en el gimnasio de un penal casi vacío debido a su inminente cierre definitivo y el traslado previo de la mayor parte de la población carcelaria a Marcos Paz.
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