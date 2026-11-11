Luciano Pereyra cantó "Solo le pido a Dios" en la previa de la misa del papa León XIV ante una multitud

La Plaza de Belgrano se transformó en el epicentro de la devoción popular durante la previa a la histórica misa de clausura del papa León XIV en la Basílica de Luján. Ante una multitud imponente que colmó la explanada, el cantante Luciano Pereyra brindó uno de los momentos más emotivos de la jornada al interpretar un clásico del cancionero nacional.