Luciano Pereyra cantó "Solo le pido a Dios" en la previa de la misa del papa León XIV ante una multitud
El cantante oriundo de Luján entonó las estrofas del clásico de León Gieco ante la multitud que estaba por el sumo pontífice.
La Plaza de Belgrano se transformó en el epicentro de la devoción popular durante la previa a la histórica misa de clausura del papa León XIV en la Basílica de Luján. Ante una multitud imponente que colmó la explanada, el cantante Luciano Pereyra brindó uno de los momentos más emotivos de la jornada al interpretar un clásico del cancionero nacional.
El músico oriundo de Luján fue el encargado de encabezar el segmento artístico principal de la espera, conectando de manera directa con las miles de familias y delegaciones de peregrinos que aguardaban el arribo de la comitiva vaticana.
Una interpretación que hizo cantar a la multitud
Con el majestuoso templo neogótico a sus espaldas, Pereyra entonó las estrofas de "Solo le pido a Dios", la obra cumbre de León Gieco que se transformó en un himno universal de paz y fraternidad.
Acompañado por el coro unánime de los fieles, la actuación del artista local elevó el clima de recogimiento y emoción, sirviendo de antesala perfecta para la posterior llegada del Santo Padre y las autoridades eclesiásticas a la cuna de la patrona de la Argentina.
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