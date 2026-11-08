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El papa León XIV recibió las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos de Jorge Macri

Sociedad

Luego de la cumbre privada en la Casa Rosada con Javier Milei, el sumo pontífice fue recibido brevemente por el jefe de Gobierno porteño.

El papa León XIV recibió las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos de Jorge Macri

El papa León XIV recibió las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos de Jorge Macri

En el marco de su intensa y primera jornada en el país, el papa León XIV recibió la distinción de las llaves de la Ciudad de Buenos Aires durante un breve y emotivo acto institucional tras su paso por la Casa Rosada y las primeras actividades oficiales en la Capital Federal.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien encabezó la ceremonia acompañado por su esposa, María Belén Ludueña.

El papa León XIV recibió las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos de Jorge Macri

El papa León XIV recibió las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos de Jorge Macri

Un reconocimiento simbólico en la Ciudad de Buenos Aires al papa León XIV

El gesto protocolar representó la bienvenida formal de los vecinos porteños al Sumo Pontífice en el inicio de su histórica gira pastoral e institucional por la Argentina.

Durante la breve ceremonia, el Jefe de Gobierno y su esposa le expresaron al pontífice el afecto de la Ciudad y el orgullo de contar con su presencia en territorio porteño, donde en los próximos días encabezará multitudinarias celebraciones, entre ellas la misa en el Monumento de los Españoles y la vigilia juvenil en Palermo.

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