El saludo de León XIV a jubilados y discapacitados que es todo un mensaje para Javier Milei
Entre las muestras de afecto de la jornada, el Pontífice dedicó unos momentos a saludar a adultos mayores y personas con discapacidad dos de los sectores más postergados por el gobierno.
Después de los saludos protocolares de rigor y de recibir algunos obsequios, el santo padre le dedico unos minutos y un afectuoso saludo a una una pareja de jubilados y un chico discapacitado en lo que fue leído como todo un símbolo del mensaje que quiere dejar León XIV en su visita a la Argentina.
Aunque se trató de un saludo informal dentro de la vorágine de la llegada, el gesto cobró relevancia por la expectativa que rodea a uno de los puntos más simbólicos de su itinerario en la provincia de Buenos Aires: la visita confirmada al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, un emblema del trabajo comunitario e inclusión en el conurbano bonaerense.
La parada en Claypole: el verdadero foco social de la gira
La confirmación de su paso por el Cottolengo de la zona sur representa la parada de mayor carga emotiva y social dentro de su agenda territorial. Allí, León XIV mantendrá un encuentro formal con la comunidad de la institución, los residentes y los trabajadores que llevan adelante la labor de asistencia a personas con discapacidades múltiples.
De este modo, el breve contacto que mantuvo en las calles porteñas funcionó como una antesala de la recorrida por la provincia. Con la atención repartida entre la diplomacia en la Rosada y las actividades en el conurbano, el paso por Don Orione se perfila como el escenario donde la dimensión humana e inclusiva de la gira cobrará su forma definitiva.
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