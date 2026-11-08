La reacción de los famosos por la llegada del papa León XIV a la Argentina
Pampita, Barby Franco y Vicky Xipolitakis fueron algunas de las figuras que compartieron su emoción por la visita del Sumo Pontífice.
La llegada del papa León XIV a la Argentina despertó una gran expectativa y generó repercusiones en distintos ámbitos. A través de las redes sociales, varias figuras del mundo del espectáculo expresaron su entusiasmo por la visita del Sumo Pontífice y compartieron imágenes y mensajes para darle la bienvenida.
Una de las famosas que no quiso perderse el acontecimiento fue Pampita. La modelo se acercó al Aeroparque Jorge Newbery junto a dos amigas para presenciar el arribo del Santo Padre y compartió una selfie desde el lugar. "Señales. Viendo llegar al Papa", escribió en una historia de Instagram.
En la misma sintonía, Barby Franco publicó una fotografía de León XIV y acompañó la imagen con un breve pero contundente mensaje: "Bienvenido".
Por su parte, el periodista Gustavo Méndez también se sumó a las repercusiones y compartió una imagen del Papa saludando a las personas que se acercaron a recibirlo. "Bienvenido, Santo Padre. Qué emocionante su visita", expresó.
Otra de las figuras que estuvo presente en Aeroparque fue Vicky Xipolitakis, quien cubrió la previa de la llegada para La Peña de Morfi, el programa de Telefe. "Viviendo la previa y palpitando la llegada de León XIV", escribió junto a una fotografía en la que posó con el público que aguardaba la llegada del pontífice.
De esta manera, la visita del papa León XIV no solo generó expectativa entre los fieles, sino que también tuvo repercusión entre distintas personalidades del espectáculo y el periodismo, que utilizaron sus redes sociales para compartir la emoción por un acontecimiento histórico para el país.
La repercusión de la llegada de León XIV dejó en evidencia el impacto que tiene la visita del máximo representante de la Iglesia católica en el país. Mientras continúa su agenda oficial, se espera que nuevas figuras del espectáculo, la política y distintos ámbitos de la sociedad compartan sus impresiones sobre un acontecimiento que volvió a poner a la Argentina en el centro de la atención internacional.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario