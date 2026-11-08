La reacción de los famosos por la llegada del papa León XIV a la Argentina

De esta manera, la visita del papa León XIV no solo generó expectativa entre los fieles, sino que también tuvo repercusión entre distintas personalidades del espectáculo y el periodismo, que utilizaron sus redes sociales para compartir la emoción por un acontecimiento histórico para el país.

La repercusión de la llegada de León XIV dejó en evidencia el impacto que tiene la visita del máximo representante de la Iglesia católica en el país. Mientras continúa su agenda oficial, se espera que nuevas figuras del espectáculo, la política y distintos ámbitos de la sociedad compartan sus impresiones sobre un acontecimiento que volvió a poner a la Argentina en el centro de la atención internacional.