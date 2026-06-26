Vuelve a aumentar el Subte: cuánto costará el pasaje a partir del 1º de julio

Servicios por las nubes

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de la licuación de salarios una de las patas fundamentales de su plan de desinflación. Y al mismo tiempo en que liquidaron los ingresos familiares aumentaron muy por encima de la inflación el peso de los servicios públicos sobre los presupuestos de los hogares.

Así lo dejó en evidencia el último informe del Instituto Interdisciplinario De Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet que revela que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la canasta de servicios públicos se disparó un 919% desde diciembre de 2023 hasta junio, superando al índice general de precios. Así la canasta de servicios básicos ya representa el 15% del salario promedio registrado, y el transporte es el gasto de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

PBI riqueza inflación salarios aumentos suba.jpg

En el mes de junio un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, necesitó 282.758 pesos para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. Este gasto aumentó 10,1% respecto de mayo, y es 54% superior al de igual mes de 2025. En ese sentido, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 919% desde diciembre de 2023 mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 236%.

Con respecto de junio 2025 (interanual), el costo de la canasta total se incrementó 20 puntos porcentuales por encima del índice general de precios de ese mismo periodo. La canasta aumentó 54% mientras el IPC se observa un incremento del 34%.

subte.jpg

En el desagregado por servicio el incremento interanual más importante se observa en la factura de transporte con un aumento del 75% respecto a junio de 2025, por encima del IPC estimado. Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural aumentaron 48%, 43% y 37% respectivamente en términos interanuales.

En ese marco, el gasto en transporte aportó por sí solo 27 puntos porcentuales de los 54 totales del incremento interanual mientras que el gasto en agua, gas y energía eléctrica aportaron 8, 9 y 10 puntos porcentuales cada uno.