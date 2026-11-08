De cuánto fue el rating de la cadena nacional del papa León XIV con Javier Milei

“Hoy comienzan jornadas de reflexión. Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias”, destacó el jefe de Estado, haciendo hincapié en la importancia de la fe y llamando a la dirigencia a "trascender las diferencias temporales". En esa línea, enfatizó: “Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.