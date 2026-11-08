De cuánto fue el rating de la cadena nacional del papa León XIV con Javier Milei
Javier Milei le dio la bienvenida oficial al papa León XIV en el Palacio Libertad con un discurso de tono conciliador. Los números de la audiencia televisiva.
La bienvenida del presidente Javier Milei al papa León XIV en el Palacio Libertad fue transmitida por cadena nacional y generó un fuerte interés en la audiencia. Según los datos difundidos por cuentas especializadas en mediciones, el discurso del mandatario alcanzó un rating de 19.3 puntos, sumando la audiencia de todos los canales.
Cabe destacar que, ante este tipo de transmisiones conjuntas, las mediciones oficiales (como las de Kantar IBOPE Media) dejaron de desglosar el rating por canal de forma individual. Actualmente, los números se difunden unificados en una única categoría global bajo el nombre de "Cadena Nacional".
El mensaje conciliador de Javier Milei
Durante la ceremonia, el Presidente mostró una faceta marcadamente dialoguista y celebró que la llegada del líder de la Iglesia Católica haya logrado reunir a dirigentes de diversos espacios. “Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV y darle una cálida bienvenida en nombre de todos”, resaltó Milei.
“Hoy comienzan jornadas de reflexión. Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias”, destacó el jefe de Estado, haciendo hincapié en la importancia de la fe y llamando a la dirigencia a "trascender las diferencias temporales". En esa línea, enfatizó: “Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.
El recuerdo al papa Francisco y un pedido final
En su discurso, Milei también se tomó un momento para homenajear a su antecesor, el papa Francisco. El Presidente lo definió como una "figura excepcional" y una persona "de inmensa generosidad que seguirá presente por el resto de la vida".
“Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”, agregó el mandatario nacional. Para cerrar su intervención ante los presentes en el Palacio Libertad, Milei se dirigió directamente al nuevo Sumo Pontífice con una solicitud: “Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros”.
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