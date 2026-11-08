La frase de Javier Milei sobre el papa Francisco que provocó una ovación en el Palacio Libertad
Javier Milei definió al papa Francisco como “el mejor argentino de la historia” y el Palacio Libertad lo ovacionó, en el marco de la visita de León XIV al país.
El recuerdo del papa Francisco se ganó una ovación en el Palacio Libertad. En el acto institucional de bienvenida a León XIV, el presidente Javier Milei definió a Jorge Bergoglio como “el mejor argentino de la historia”. Todo el recinto se puso de pie, con el actual Papa sentado a su lado.
El Presidente dedicó un tramo de su discurso al primer papa argentino. Lo describió como una figura excepcional y una persona de inmensa generosidad, y aseguró que “no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”. La mención tuvo un peso especial: la de León XIV es la primera visita de un pontífice al país en 39 años, desde Juan Pablo II en 1987, y es también la visita que Francisco nunca hizo.
La frase de Milei sobre el papa Francisco que provocó una ovación en el Palacio Libertad
IMPORTANTE:
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El acto reunió a dirigentes de todo el arco político, funcionarios, integrantes del Poder Judicial, referentes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Milei calificó de “profundo honor” recibir al Papa y destacó la presencia de sectores con diferencias. En esa línea, llamó a trascender las diferencias y sostuvo que es más lo que une a los argentinos que lo que los separa. Cerró con un pedido al Santo Padre: que rece por la Argentina.
Antes del acto, León XIV fue recibido por Milei en Aeroparque, homenajeó a San Martín en la plaza homónima, mantuvo un encuentro a solas con el Presidente en la Casa Rosada y recibió de Jorge Macri las llaves de la Ciudad.
La agenda del papa León XIV en la Argentina
El Papa estará en el país hasta el 11 de noviembre:
- Lunes 9 (feriado nacional): visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole a las 9:15, misa en el Monumento de los Españoles a las 11:30 y encuentro con el mundo del trabajo en la UCA a las 16:10.
- Martes 10 (feriado en CABA y Córdoba): misa en Córdoba y, de regreso en Buenos Aires, vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
- Miércoles 11: visita al Complejo Penitenciario Federal, misa en Luján y despedida en Ezeiza a las 13:30.
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