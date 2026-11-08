La frase de Javier Milei sobre el papa Francisco que provocó una ovación en el Palacio Libertad

Antes del acto, León XIV fue recibido por Milei en Aeroparque, homenajeó a San Martín en la plaza homónima, mantuvo un encuentro a solas con el Presidente en la Casa Rosada y recibió de Jorge Macri las llaves de la Ciudad.

La agenda del papa León XIV en la Argentina

El Papa estará en el país hasta el 11 de noviembre: