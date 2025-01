El test viral que define muchas cosas de tu personalidad según lo que veas.

El test viral que define mucho de vos según lo que veas

Test viral pers (1).png

Respuestas del test viral

- Árboles:

Las personas que vieron por primera vez los árboles son personas bastante tranquilas y pacíficas, son de aquellas que prefieren evitar los conlfictos o peleas y no poner un sobreesfuerzo en lo que realicen. Siempre priorizan su tranquilidad sobre todo lo que se pueda presentar. Por ejemplo, si en el trabajo les piden que realicen informes en menos de 1 hora, no lo discuten e intentan hacerlo, pero si no no logran en 1 hora, no se hacen problema y se lo comentan a su jefe o jefa. Muchas otras veces les gusta pasar el tiempo sin hacer nada.

Otro punto muy importante es que son intuitivos y relajados. La intuición es su fuerte, pocas veces fallan y es por eso que las personas siempre les consultan su punto de vista sobre el tema o qué es lo que podría pasar y la respuesta suele ser muy acertada.

- Cabeza de tigre y ojos grandes:

No todos ven la cabeza del tigre a la primera, de hecho son pocos los que la ven, pero aquellos que vieron la cabeza del tigre son personas a las que les gusta tomar decisiones y saben cómo hacerlo. Se podría decir que son aquellos a los que no les tiembla la mano para tomar el rumbo de las cosas y si hay cambios que se deben de realizar por más riesgoso que sea, simplemente lo hacen porque su lema es “todo cambio siempre es para mejor”.

Esas características hacen que generalmente se les ubique en una posición de liderazgo, estas personas son decididas y no se dejan empujar.

